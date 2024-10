Red Bull Racing heeft de afgelopen periode veel belangrijke mensen van het succes van de afgelopen seizoenen zien vertrekken of hun vertrek zien aankondigen. Volgens Helmut Marko, adviseur van het team van Max Verstappen, is het heel normaal.

Marko stelt tegen Formel.de dat het heel normaal is dat goede werknemers weg worden gehaald bij goede teams en bij andere teams grotere rollen of een beter salaris krijgen. “Nou, ik zou zeggen dat het een natuurlijke ontwikkeling is, als je zo succesvol bent geweest als wij, dat mensen worden weggekaapt. [Courtenay] had een aanbod dat aanzienlijk aantrekkelijker was in termen van positie en financieel, en dat was het geval voor de meeste mensen die genoemd zijn.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: VIDEO: Verstappen heeft nog geen zin in Grand Prix, Horner zet deur op een kier voor Ricciardo

Marko hoopt dat Red Bull als team de verliezen gaat opvangen

Marko denkt dat Red Bull als team het vertrek van meerdere belangrijke mensen op moet gaan vangen. “We moeten samen staan en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit wereldkampioenschap dit jaar wordt gewonnen en dat we ook succesvolle auto's bouwen voor volgend jaar en het jaar daarna, want dat is de basis om een Max Verstappen te kunnen behouden.”

Gerelateerd