Carlos Sainz was lang de best beschikbare coureur op de markt voor het F1-seizoen 2025, totdat hij besloot te kiezen voor Williams. Zijn vader staat achter de beslissing van zijn zoon en bespreek het proces dat eraan vooraf is gegaan.

Tegenover Marca gaat de vader van Sainz in op de toekomst van zijn zoon in F1. "Ik heb altijd aan zijn zijde gestaan hierin [de keuze voor Williams]. Dit jaar is een moeilijk jaar geweest voor hem. Voor de start van het seizoen werd het verhaal over de komst van Hamilton naar Ferrari bekend en dat was een gecompliceerde situatie. Als zijn vader, en samen met mijn neefje, hebben we hem zo goed geholpen als we konden, we hebben alle opties uitgeplozen."

Vader Sainz respecteert keuze zoon

Carlos Sainz Sr. staat verder achter de keuze van zijn zoon, die uiteindelijk besloot om voor het project van Williams te kiezen en niet voor bijvoorbeeld Audi/Sauber, waar de vader van Sainz een goede band mee heeft. "Het is zijn beslissing en dat moet je respecteren. Het was geen makkelijke keuze en ook geen duidelijke. Er waren drie of vier verschillende opties en uiteindelijk is hij degene die over zijn toekomst moet beslissen. Wij steunen hem daarin volledig."

Sainz over Williams in F1

Volgens de vader van Sainz is Williams een team in ontwikkeling en zit er veel potentie in het Britse team dat ooit bovenin meedeed in F1. "Williams is een project dat de goede kant op gaat. Het gaat steeds beter. We zullen moeten afwachten, maar we vertrouwen erop dat het team volgend jaar deze stijgende lijn voortzet. Carlos liet met zijn werk en zijn kennis altijd iets positiefs achter bij de teams waar hij heeft gereden. De teams werden beter nadat hij arriveerde en dat is belangrijk voor een professional, en dat moet ook altijd van hem gevraagd worden. Carlos is een serieuze coureur die altijd heel duidelijk weet waar hij moet zijn."

