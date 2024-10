Buxton reageert op beschuldiging partijdigheid, 'Mercedes heeft zeer slimme 2026-power unit' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er toch weer het één en ander naar buiten. Zo heeft Formule 1-journalist Will Buxton meegekregen dat hij wordt beschuldigd van partijdigheid, maar voorziet hij de fans van repliek. Helmut Marko legt uit dat de positie van Sergio Pérez in 2025 helemaal niet zeker is en de uitspraken van Johnny Herbert, over de taakstraf van Max Verstappen, zijn niet zo goed gevallen. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 5 oktober.

Vowles wijst naar 'zeer slimme' tactiek van Mercedes met 2026-power unit

Het duurt nog een kleine ander halfjaar voordat het nieuwe tijdperk Formule 1 aanbreekt, maar dat het accent op de motoren gaat liggen, dat is inmiddels duidelijk. Williams beschikt in dat nieuwe tijdperk wederom over een Mercedes-power unit in de wagen en James Vowles legt uit dat hij een 'zeer slimme' tactiek heeft gespot. Lezen wat James Vowles bedoelt met de slimme tactiek? Klik hier!

Marko sluit vertrek Pérez niet uit: 'Hij heeft schommelingen die onvoorspelbaarder worden'

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt de rauwe snelheid van Sergio Pérez niet zo'n probleem, de inconsistentie moet er echter bij de Mexicaan wel uit, om onderdeel te blijven van de langetermijnplannen van de renstal. "Vooral als de auto op korte termijn wordt aangepast, duurt het langer voordat hij [Pérez] zich heeft aangepast. Dat is zeker een factor waarom McLaren momenteel sterker is dan wij qua coureurscombinaties", opent Marko bij Sport.de. Lezen waar het vanaf hangt of Pérez ook in 2025 Red Bull-coureur zal zijn? Klik hier!

FIA in lastige positie gebracht door opvallend besluit Renault

Geheel onverwachts kwam het bericht maandag niet, maar Renault heeft officieel bevestigd dat het vanaf 2026 geen motoren meer gaat leveren in de Formule 1. Alleen Alpine, als sportmerk van Renault, werd nog voorzien van een Franse motor. Maar daar gaat in 2026 dus een streep door, iets wat de FIA liever niet ziet. Lezen waarom Renault de stekker eruit trekt en wat dit betekent voor het nieuwe motorreglement? Klik hier!

Herbert haalt zich woede op de hals na controversiële uitspraken over taakstraf Verstappen

De taakstraf die Max Verstappen opgelegd heeft gekregen, heeft de nodige tongen losgemaakt. FIA-steward Johnny Herbert gaf deze week iets meer informatie over de gegeven straf en waarom het in zijn ogen terecht is, maar op social media wordt dat hem niet in dank afgenomen. Lezen hoe er op social media is gereageerd op de verklaring van de FIA-steward? Klik hier!

Buxton over beschuldiging van partijdigheid: "Zal je één goede reden geven waarom ik niet 'pro-Lando' ben"

Volgens Formule 1-journalist Will Buxton gaat Lando Norris in 2024 zijn eerste wereldtitel pakken. De Brit stelt in gesprek met The Fast and the Curious-podcast dat hij er weleens van beticht wordt om in het kamp van Norris te zitten, maar benadrukt dat hij echt niet 'pro-Norris' is. "We zitten in een fantastisch tijdperk Formule 1. De races zijn geweldig en we krijgen waarschijnlijk een nieuwe wereldkampioen dit jaar", opent Buxton. Lezen wat zijn reactie is op de beschuldiging? Klik hier!

