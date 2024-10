Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt de rauwe snelheid van Sergio Pérez niet zo'n probleem, de inconsistentie moet er echter bij de Mexicaan wel uit, om onderdeel te blijven van de langetermijnplannen van de renstal.

Over de positie van Pérez is de afgelopen maanden al een heleboel gezegd. Terwijl de buitenwacht vooral schreeuwde om het vertrek van 'Checo' heeft teamgenoot Max Verstappen altijd aangegeven dat het eerder aan de RB20 ligt, dan aan de Mexicaan. Inmiddels deelt men bij Red Bull Racing dezelfde mening, maar volgens Marko moet Pérez de inconsistentie uit zijn systeem krijgen, om aanspraak te maken op het zitje naast de Nederlander in 2025.

Schommelingen 'Checo'

Tegenover Sport.de wijst Marko naar de inconsistentie van 'Checo'. "Pérez heeft schommelingen, dat weten we." Het is volgens hem dan ook de reden waarom McLaren momenteel de koppositie in het constructeursklassement heeft weten te pakken. De MCL38 is weliswaar een snellere wagen dan de RB20, maar het gat slonk wel erg snel en dat had vooral te maken met de nulpunten-finishes van Pérez.

Aanpassingsvermogen

Dat Pérez schommelingen in zijn vorm heeft, heeft volgens Marko ook te maken met het aanpassingsvermogen van 'Checo'. Dat werkt in de ogen van de adviseur simpelweg wat langzamer dan teamgenoot Verstappen. "Vooral als de auto op korte termijn wordt aangepast, duurt het langer voordat hij zich heeft aangepast. Dat is zeker een factor waarom McLaren momenteel sterker is dan wij qua coureurscombinaties. Qua snelheid kan hij het. Hij heeft alleen schommelingen die steeds onvoorspelbaarder worden."

2025-zitje Pérez bij Red Bull is niet zeker

Hoewel Marko het begrijpt, gaat het echter nog wel om topsport. Hij wil dan ook niet met zekerheid zeggen of Pérez ook nog in 2025 de teamgenoot van Verstappen zal zijn. "Er is alleen sprake van garantie in de Formule 1 als je goed presteert."

