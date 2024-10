Volgens tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk is er toch wel een smerig spelletje gespeeld met Rinus van Kalmthout. VeeKay kreeg kort nadat het seizoen voorbij was te horen dat er bij Ed Carpenter Racing tóch geen plek meer voor hem was en dat Alexander Rossi komend jaar zijn stoeltje zal invullen.

Het bericht dat VeeKay en Ed Carpenter Racing uit elkaar gaan, kwam toch wel als donderslag bij heldere hemel. Vooral ook voor Van Kalmthout zelf, die er vanuit ging dat hij komend seizoen nog de zwart-groene kleuren van het team zou gaan verdedigen. In het Ziggo Sport Race Café legt VeeKay uit dat hij te horen kregen dat zijn contractverlenging nog van een paar factoren afhankelijk was. Wat VeeKay niet wist, was dat Carpenter bezig was om Rossi aan te trekken, waardoor er geen plek meer was voor Van Kalmthout. VeeKay zelf, die had daardoor geen tijd meer om rustig een nieuw team te zoeken en zal hoogstwaarschijnlijk alleen een invalbeurt maken tijdens de Indy 500 van komend jaar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Buxton over beschuldiging van partijdigheid: "Zal je één goede reden geven waarom ik niet 'pro-Lando' ben"

'Zo ga je niet met Rinus om'

Racelegende Luyendyk kent Carpenter ook erg goed en stelt dat het geheel niet de schoonheidsprijs verdient. "Het is bizar. Ik kijk nu met andere ogen naar Ed. Wat hij gedaan heeft, vind ik niet acceptabel in een professionele sport. Zo ga je niet met mensen om, met jongens zoals Rinus. Het gaat om carrières. Je gaat toch niet een week na het seizoen zeggen 'okay, we're done'?", opent de 71-jarige Luyendyk.

OOK INTERESSANT: Marko gaat vergelijking niet aan: 'Max is Max en Antonelli moet zich nog maar bewijzen'

Financiën

De tweevoudig Indy 500-winnaar heeft wel een vermoeden waarom het gelopen is, zoals het is gelopen. "Uiteindelijk zal het toch over geld gaan. Rinus verdiende best wel leuk, terwijl zijn teamgenoot Christian Rasmussen misschien minder leuk verdient. Ik denk dat de gedachte was dat ze met Rossi een coureur van naam wilde aantrekken, met daarnaast een jonge coureur als Rasmussen die hem niet veel kost. Hij zal gemeend hebben dat er geen plaats is voor VeeKay, misschien ook wel omdat hij Rossi verslagen zou hebben en wellicht dat het teveel voor hem was geweest als hij zowel het salaris van Rossi als van VeeKay had moeten betalen", zo wijst Luyendyk naar het financiële plaatje.

OOK INTERESSANT: Tsunoda ziet demorun in Taiwan bijna misgaan: RB08 vliegt in de hens

VeeKay zoekt naar nieuw team

Desalniettemin staat VeeKay goed te boek bij de teams, maar die hebben grotendeels hun line-up voor komend jaar compleet en dus is er eigenlijk geen plekje meer over voor Van Kalmthout. "Ik hoor in IndyCar, daar ben ik gelukkig en daar wil ik ook blijven. Ik weet echter ook zeker dat ik nu de snelste coureur zonder die zonder contract op de markt is, dus we gaan kijken wat de beste optie is voor de toekomst", aldus VeeKay.

Gerelateerd