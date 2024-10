Volgens Formule 1-journalist Will Buxton gaat Lando Norris in 2024 zijn eerste wereldtitel pakken. De Brit stelt in gesprek met The Fast and the Curious-podcast dat hij er weleens van beticht wordt om in het kamp van Norris te zitten, maar benadrukt dat hij echt niet 'pro-Norris' is.

De koningsklasse bevindt zich momenteel in de herfststop. Het spektakel gaat namelijk halverwege oktober weer van start, met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Norris heeft de jacht op klassementsleider Max Verstappen geopend en het onderlinge verschil is nog maar 52 punten. De MCL38 is momenteel de snelste bolide en Verstappen heeft de afgelopen races vooral aan schadebeperking gedaan. Toch kan dat in Austin veranderen, want Red Bull Racing is van plan om dat weekend met updates te komen, maar ook McLaren, Ferrari en Mercedes komen met nieuwe onderdelen.

'Huidig tijdperk Formule 1 is fantastisch'

Ter promotie van zijn nieuwe boek schuift Buxton aan bij de podcast en hij legt uit dat fans hem weleens beschuldigen van partijdigheid. "We zitten in een fantastisch tijdperk Formule 1. De races zijn geweldig en we krijgen waarschijnlijk een nieuwe wereldkampioen dit jaar", opent Buxton over het 2024-seizoen. In Monza hield Oscar Piastri in de eerste ronde niet in en haalde hij direct de leider van de wedstrijd en teamgenoot Norris in de voor de koppositie. Dat kon destijds op veel kritiek van Buxton rekenen, die stelde dat McLaren, door het uitblijven van teamorders, het kampioenschap van Norris aan het weggooien was.

Buxton reageert op beschuldiging partijdigheid

Het pleidooi was vurig en Buxton werd door enkele fans beschuldigd van partijdigheid. "Mensen worden echt heel boos en zeiden: 'Jij bent zo 'pro-Lando'. Ik zal je één goede reden geven waarom ik niet 'pro-Lando' ben. Dan moet ik namelijk het boek herschrijven. Hij is namelijk geen kampioen. Dus ik vind het helemaal prima als Max Verstappen dit jaar de titel pakt, dan heb ik nog tijd om het boek te herschrijven", luidt het antwoord van de F1TV-presentator.

Woordenwisseling met McLaren-teambaas

Op een iets serieuzere noot legt Buxton uit dat hij echter wel verwacht dat Norris dit jaar aan het langste eind trekt. "Ik denk dat hij [Norris] dit jaar echt de titel gaat winnen. Ik zeg het namelijk al sinds Oostenrijk. Vanaf toen stond hij tweede in het kampioenschap. Ik heb [Andrea] Stella toen aangepakt in de pitstraat, want Piastri haalde hem [Norris] in tijdens de sprintrace. Ik had zoiets van: wat ben je aan het doen? Waarom laat je hem punten afpakken van Norris?", aldus Buxton.