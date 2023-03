Boodschap De Vries voor Nederlandse fans, vader Pérez schat titelkansen in | GPFans Recap

Lars Leeftink

Vrijdag 10 maart 2023 21:42 - Laatste update: 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet de vader van Sergio Pérez weten dat hij denkt dat Mexico ooit een wereldkampioen gaat hebben, liet Nyck de Vries een boodschap achter voor de Nederlandse fans, was er een boardradio te vinden op social media van Max Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase in Bahrein en rommelde het nog steeds bij Mercedes na de moeizame start in Bahrein. Dit is de GPFans Recap van 10 maart.

Artikel gaat verder onder video

De Vries heeft boodschap aan Oranjefans: "Nederland mag gelukkig zijn met Max"

Nyck de Vries is dit jaar de tweede Nederlander op de Formule 1-grid en je zou kunnen denken dat het grote schoenen om te vullen zijn naast een grote coureur als Max Verstappen. De Friese coureur ziet het echter helemaal anders en denkt juist dat de druk daardoor een stuk minder is. Meer lezen? Klik hier!

Papa Pérez garandeert Formule 1-fans: "Mexico heeft op een dag een wereldkampioen"

Sergio Pérez lijkt inmiddels voor alles en iedereen de duidelijke tweede man bij het team van Red Bull Racing te zijn, al wil zijn vader daar nog altijd niet helemaal in geloven. Antonio Pérez stelt in ieder geval dat we nog veel van zijn zoon gaan zien én dat Mexico binnen nu en tien jaar een Formule 1-wereldkampioen rijker is. Meer lezen? Klik hier!

'Mercedes laat koppen rollen en begint bij aerodynamica-afdeling'

Het is kommer en kwel bij het Formule 1-team van Mercedes. De Zilverpijlen verkeren in zwaar weer nu de testweek en de eerste Grand Prix van het seizoen uitgelopen zijn op een deceptie. Op het teamhoofdkwartier zijn alle alarmbellen afgegaan en Toto Wolff lijkt rigoureus te gaan ingrijpen. Meer lezen? Klik hier!

Boardradio Verstappen toont dominantie Red Bull in Bahrein: "Er is geen race, Max"

Max Verstappen domineerde afgelopen weekend in Bahrein en Red Bull Racing besloot daarom tijdens de slotfase van de race geen enkel risico te nemen. Een boardradio van de laatste fase van de race is nu naar buiten gekomen, waarin opvallende communicatie tussen Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase wordt geopenbaard. Meer lezen? Klik hier!

Bleekemolen concludeert: tijdperk Verstappen is officieel aangebroken

Max Verstappen begon de eerste race van het seizoen nog met wat problemen, maar schreef uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig de Grand Prix van Bahrein op zijn naam. Michael Bleekemolen denkt dat het tijdperk van Verstappen-dominantie officieel is aangebroken, zoals dat ook met mannen als Lewis Hamilton en Michael Schumacher gebeurde. Meer lezen? Klik hier!

'Aston Martin geeft beste Mercedes-motor niet aan Alonso, maar aan Stroll'

Fernando Alonso en Lance Stroll rijden bij Aston Martin met een op papier gelijkwaardige motor van Mercedes, maar in praktijk is het de Canadees die een minimaal betere krachtbron krijgt ingebouwd voor iedere race. Het kleine verschil in prestaties is toegestaan binnen de huidige technische reglementen. Meer lezen? Klik hier!