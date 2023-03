Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 maart 2023 10:48

Nyck de Vries is dit jaar de tweede Nederlander op de Formule 1-grid en je zou kunnen denken dat het grote schoenen om te vullen zijn naast een grote coureur als Max Verstappen. De Friese coureur ziet het echter helemaal anders en denkt juist dat de druk daardoor een stuk minder is.

De Vries is na lang wachten eindelijk onderdeel van zijn droom: de Formule 1. De coureur uit Sneek is daarmee de tweede Nederlandse coureur op de grid. Bij het team van AlphaTauri hoopt hij natuurlijk in de voetsporen te treden van landgenoot Verstappen, die bij hetzelfde team - voorheen Toro Rosso - zijn intrede in de koningsklasse maakte. De Vries kwam uiteindelijk mede door toedoen van Verstappen terecht bij het team. De tweevoudig wereldkampioen spoorde hem eerder na de Grand Prix van Italië in 2022 aan om een belletje te doen aan Helmut Marko.

Relatie met Verstappen

De 28-jarige coureur krijgt de vraag hoe zijn band met zijn drie jaar jongere landgenoot is. "We spreken en praten samen, maar niet specifiek over de sport. We spreken elkaar omdat we elkaar kennen. We appen elkaar en zien elkaar, maar niet heel specifiek. Gewoon op de manier hoe je met vrienden in contact blijft staan, denk ik", vertelt de Nederlander tegenover The Mirror. Hij krijgt vervolgens de vraag hoe het is om de zware last van racen onder de Nederlandse vlag is om te dragen. "Dat verandert niks voor mij", klinkt het duidelijk.

Druk van de Nederlandse vlag

De Vries legt uit waarom: "Ik doe gewoon mijn werk en ik geloof niet dat de druk van de vlag iets verandert voor mij. Hoe veel ik de liefde en het enthousiasme van de Nederlanders ook kan waarderen, hebben zij een ware kampioen die onze sport momenteel domineert. Max presteert op de toppen van zijn kunnen met Red Bull en zij doen het geweldig. Ik geniet ervan om daar naar te kijken en ik denk dat Nederland heel gelukkig mag zijn om hem te hebben en te mogen juichen om een Nederlander in het wereldkampioenschap." Uiteindelijk kijkt hij wel enorm uit naar de Grand Prix van Zandvoort. "Het is één van de races waar ik het meeste zin in heb."