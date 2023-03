Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 maart 2023 11:52 - Laatste update: 14:28

Max Verstappen begon de eerste race van het seizoen nog met wat problemen, maar schreef uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig de Grand Prix van Bahrein op zijn naam. Michael Bleekemolen denkt dat het tijdperk van Verstappen-dominantie officieel is aangebroken, zoals dat ook met mannen als Lewis Hamilton en Michael Schumacher gebeurde.

Voorlopig lijkt Verstappen weer helemaal door te gaan waar hij aan het einde van 2022 gebleven was. De regerend wereldkampioen wist na een stroeve start van het vorige seizoen de zaken snel om te draaien en al snel bleek dat we in een seizoen van Verstappen-dominantie aanbeland waren. De Limburger wist vijftien races op zijn naam te schrijven en reed zo met twee vingers in zijn neus richting zijn tweede wereldtitel. Dit seizoen werd er voor Red Bull gevreesd dat de windtunnelstraf en de honger van Mercedes ervoor konden gaan zorgen dat het een stuk lastiger zou gaan worden voor Verstappen, Daar blijkt voorlopig echter weinig van terecht te komen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull of Verstappen?

De Grand Prix van Bahrein werd dan ook een gemakkelijke prooi voor de regerend wereldkampioen, zag ook Bleekemolen. "Max eerste, dat was een beetje voorspelbaar. Dat hadden we allemaal wel gezien. Dat brengt een beetje minder spanning. Maar goed, we zijn toch chauvinistisch en we blijven het mooi vinden", vertelt hij tegenover GPFans. We vroegen hem of het tijdperk van Red Bull-dominantie nu écht van start is gegaan. "Is het wel dominantie van Red Bull?", vraagt de Amsterdammer zich af. "Misschien is de Red Bull wel net zo snel als de Ferrari. We zien het teamgenootje van Max en die rijdt ook niet op kop en rijdt ook niet weg. Ik denk dat het toch te maken heeft met de gigantische kwaliteit van een bestuurder als Max", oordeelt Bleekemolen duidelijk.

Max in een Ferrari?

Het ligt dus niet per se aan het verschil in de auto's. "Ja, ik denk dat dat wel zo is. Waarschijnlijk als je Max in een Ferrari zet, dan zou hij ook zo winnen. Die zijn misschien allemaal vergelijkbaar met Pérez", stelt de coureur. Bleekemolen krijgt de vraag of een Verstappen-tijdperk niet slecht voor de sport zou zijn. "Dat is eigenlijk altijd een beetje vervelend geweest. Ook met Schumacher bijvoorbeeld, dat ging allemaal te makkelijk. Dat is jammer dat het zo is. Maar goed, Max zal vast wel weer een keer een vastzittend wiel krijgen, waardoor hij weer van achter moet inhalen. Er kan van alles gebeuren, bijvoorbeeld dat het een regenrace wordt. De spanning blijft er altijd wel. Maar, dat hij gaat domineren daar lijkt er wel heel erg op", besluit hij vanaf Bleekemolens Race Planet in Amsterdam.