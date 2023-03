Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 maart 2023 12:36

Segio Pérez lijkt inmiddels voor alles en iedereen de duidelijke tweede man bij het team van Red Bull Racing te zijn, al wil zijn vader daar nog altijd niet helemaal in geloven. Antonio Pérez stelt in ieder geval dat we nog veel van zijn zoon gaan zien én dat Mexico binnen nu en tien jaar een Formule 1-wereldkampioen rijker is.

Het zag er aan het begin van 2022 allemaal erg rooskleurig uit voor Pérez. De Red Bull-coureur deed goed mee en wist zelfs een aantal keer teamgenoot Verstappen in de luren te leggen, onder meer toen hij het koningsnummer in Monaco op zijn naam wist te schrijven. De Mexicaan sprak meermaals uit niet zomaar tweede viool te willen spelen en dat hij daadwerkelijk mee wilde doen in de strijd om de wereldtitel. Uiteindelijk leek de RB18 steeds meer in de richting van Max Verstappen te worden ontwikkeld, terwijl de Mexicaan juist zo goed overweg kon met zijn bolide.

Artikel gaat verder onder video

Dichterbij Max komen

In 2023 hoopt Pérez opnieuw voor zijn kansen te gaan in het wereldkampioenschap en eerder stelde hij al dat hij poogt om het team de kant op te duwen die hij voor ogen is. Ook na de Grand Prix van Bahrein liet hij doorschemeren dat het vertrouwen groot is. "Vandaag zorgde de start ervoor dat ik mee kon doen om de overwinning, maar uiteindelijk was tweede het maximaal haalbare. Ik denk dat ik elke sessie dichter bij Verstappen weet te komen", liet hij na de race in Bahrein onder meer optekenen.

Vertrouwen van papa Pérez

Papa Pérez weet het in ieder geval zeker: zijn zoon gaat op een dag de wereldtitel mee naar huis nemen. De vader van de Mexicaan laat tegenover Esto weten dat Pérez nog minstens tien jaar actief zal zijn op het hoogste niveau van de motorsport. "We zullen op een dag een Formule 1-wereldkampioen uit Mexico hebben. Hij zegt al vanaf kleins af aan dat hij niet terug zal keren naar Mexico voordat hij wereldkampioen is geworden. Vanaf nu begint zijn carrière pas écht. We moeten de jaren vergeten die geweest zijn, omdat hij nooit de kans heeft gehad om mee te vechten. We gaan het beste van hem nog zien, hij heeft nog veel te geven", klinkt het vol vertrouwen.