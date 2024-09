In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het belangrijkste nieuws van deze donderdag was toch wel de aankondiging dat Liam Lawson per direct de plek van Daniel Ricciardo in gaat nemen bij Visa Cash App RB. Het internet reageerde na afloop vol ongeloof op het nieuws, met name vanwege de niet zo sjieke manier waarop VCARB de coureurswissel aangepakt heeft. Zowel Ricciardo als zijn voormalige teambaas Christian Horner reageerde via Instagram emotioneel op de aankondiging. Daarnaast kwam Lando Norris onder vuur te liggen op social media. Dit is de GPFans Recap van donderdag 26 september.

Red Bull stelt Lawson aan als vervanger Ricciardo bij VCARB

De geruchten deden al even de ronde, maar zijn inmiddels dan toch officieel bevestigd: Daniel Ricciardo zal na de herfststop niet meer terugkeren op de Formule 1-grid. De Australiër wordt vanaf de eerstvolgende race op de kalender, de Grand Prix van de Verenigde Staten, vervangen door Liam Lawson. VCARB-teambaas Laurent Mekies benadrukte in een statement dat Ricciardo enorm gemist zal worden, zowel op- als naast de baan. Hele artikel lezen? Klik hier!

Ricciardo reageert op vertrek VCARB: "Ik heb mijn hele leven van deze sport gehouden"

Daniel Ricciardo heeft via Instagram voor het eerst gereageerd op zijn vertrek bij Visa Cash App RB. De Australiër liet via het social media-platform weten dat hij een fantastische periode in de koningsklasse heeft beleefd, en dat hij er ook achteraf gezien niets aan zou willen veranderen. "Ik heb mijn hele leven van deze sport gehouden", reageert Ricciardo op Instagram op het nieuws. "Het was wild en geweldig, het is een hele reis geweest", schreef hij onder andere. Hele artikel lezen? Klik hier!

Marko sluit toekomst Ricciardo bij Red Bull niet uit: 'Eén van de populairste F1-coureurs'

Hoewel Daniel Ricciardo op donderdag de deur werd gewezen door Visa Cash App RB, sluit Helmut Marko niet uit dat hij in de toekomst nog terugkeert bij Red Bull als ambassadeur. De Red Bull-adviseur stelt dat Ricciardo met name in de Verenigde Staten één van de populairste coureurs is, en dat de renstal dan ook zeker interesse heeft om de samenwerking voort te zetten. "Ik geloof niet dat hij in een andere klasse terecht gaat komen. Maar aan de andere kant weet ik niet of hij nog wel pr wil doen als hij niet meer actief rijdt", zei Marko bij Motorsport-Total. Hele artikel lezen? Klik hier!

Horner reageert op vertrek Ricciardo bij VCARB: 'Zoveel meer dan alleen een coureur'

Christian Horner heeft via Instagram gereageerd op het vertrek van Daniel Ricciardo uit de Formule 1. De Red Bull-teambaas heeft een lange geschiedenis met de Honey Badger, en gaat hem dan ook enorm missen. "Vanaf het moment dat je bij Red Bull binnenkwam, was het duidelijk dat je zoveel meer was dan alleen een coureur. Je constante enthousiasme, gevoel voor humor en houding zal een onuitwisbare erfenis achterlaten bij zowel het team in Milton Keynes als bij de Formule 1 in het algemeen", zo schreef hij onder andere. Hele artikel lezen? Klik hier!

Het internet reageert vol ongeloof op ontslag Ricciardo: 'Hij is veel beter dan Checo!'

Hoewel het vertrek van Daniel Ricciardo bij VCARB een slecht bewaard geheim was, en dus voor niemand als een verrassing kwam, werd er na afloop van de aankondiging vol afschuw op het nieuws gereageerd. Menig fan is namelijk van mening dat de manier waarop Red Bull de situatie aangepakt heeft verre van sjiek is, en dat de goedlachse Australiër een écht afscheid had moeten krijgen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen denkt dat 'leukere circuits' hem helpen in titelstrijd: "Het loopt op dit moment niet"

Max Verstappen is blij dat de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore er weer op zitten. Het Formule 1-seizoen van 2024 verloopt tot op heden moeizaam voor de drievoudig wereldkampioen, die al ruim zeven races niet meer op de hoogste trede van het podium heeft gestaan. Verstappen heeft echter goed nieuws voor zijn fans: hij verwacht namelijk dat zijn RB20 beter zal presteren in de slotfase van het seizoen, nu er weer enkele 'leukere' circuits aan zitten te komen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Norris onder vuur op social media na "arrogante" opmerkingen over Hamilton en Russell

Lando Norris heeft na afloop van de Grand Prix van Singapore enkele opmerkingen gemaakt die bij sommige Formule 1-fans in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Lewis Hamilton en George Russell moesten de media pen in Singapore aan zich voorbij laten gaan, omdat zij zich na de race niet goed voelde. Norris werd hier tijdens een livestream op gewezen, en stak zijn mening hierbij niet onder stoelen of banken. "Fucking hell, het is voor iedereen zwaar", zei hij onder andere. Dit zorgde vorm een storm aan kritiek op social media.Hele artikel lezen? Klik hier!

