Hoewel Daniel Ricciardo eerder vandaag de deur werd gewezen door Visa Cash App RB, sluit Helmut Marko niet uit dat hij in de toekomst nog terugkeert bij Red Bull. De Oostenrijker ziet namelijk nog genoeg mogelijkheden tot een samenwerking.

Toen Ricciardo in de zomerstop van 2018 aankondigde dat hij het team van Red Bull Racing zou gaan verlaten, zorgde dat voor een ware schokgolf in de paddock. Iedereen was er immers vanuit gegaan dat hij zijn contract bij de Oostenrijkse renstal zou gaan verlengen. De Australiër had zich echter laten verleiden door een aanbod van Cyril Abiteboul, de toenmalige teambaas van Renault, en besloot voor een nieuw begin te gaan. Volgens Marko was het moment waarop Ricciardo besloot om Red Bull te verlaten het keerpunt van zijn carrière. Want hoewel hij met Renault en McLaren enkele mooie successen geboekt heeft, bleven de gedroomde kampioenschappen uit.

"Ik weet niet wat er precies is gebeurd. Als we het hadden geweten, dan hadden we hem geholpen", vertelt Marko in gesprek met Motorsport-Total. Ricciardo stond bij Red Bull altijd bekend om zijn uitstekende remtechniek en zijn pure snelheid, maar na zijn vertrek was hier weinig van terug te zien. "Hij had niet langer dat killerinstinct", geeft Marko toe.

Gaat Ricciardo terugkeren bij Red Bull?

Marko bevestigt daarnaast dat Red Bull zeker interesse heeft om de samenwerking met Ricciardo voort te zetten, maar dan wel in een andere capaciteit. Zo ziet hij het bijvoorbeeld wel zitten om Ricciardo als ambassadeur in te zetten. "Hij is, met name in de Verenigde Staten, één van de populairste Formule 1-coureurs." De Australiër heeft het aanbod volgens Marko nog niet afgeslagen, maar zou wel aangegeven hebben dat hij tijd nodig heeft om na te denken over zijn toekomst. "Ik geloof niet dat hij in een andere klasse terecht gaat komen. Maar aan de andere kant weet ik niet of hij nog wel pr wil doen als hij niet meer actief rijdt", aldus de teamadviseur.

