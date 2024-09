Max Verstappen is blij dat de F1 Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore achter de rug zijn. De coureur van Red Bull Racing verwacht dat hij en zijn RB20 beter zullen presteren in de slotfase van het seizoen nu er weer leukere circuits aan zitten te komen.

De Nederlander domineerde de eerste helft van het Formule 1-seizoen, maar sinds zijn overwinning in Spanje heeft hij niet meer op de hoogste trede van het podium gestaan. Überhaupt bekers binnenslepen lijkt voor Red Bull al een uitdaging. De energiedrankfabrikant is zelfs de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren. Verstappen ziet ondertussen Lando Norris dichterbij komen in de tussenstand bij de coureurs. Red Bull denkt een oplossing te hebben gevonden voor de balansproblemen, maar dit zullen we pas op het Circuit of the Americas merken. Dan vallen een P5 in Bakoe en een P2 in Singapore toch nog mee voor Verstappen, al finishte Norris wel beide keren een positie voor hem.

Het loopt niet

"Je moet gewoon realistisch zijn en op dit moment loopt het gewoon even niet", legde Verstappen uit tegenover Viaplay. "Al moet ik zeggen dat ik na Monza had verwacht dat, of we nou verbeteringen aan de auto maakten of niet, deze twee weekenden hoe dan ook heel moeilijk zouden zijn voor ons", zo doelde hij op Azerbeidzjan en Singapore, die allebei op stratencircuits worden verreden - niet bepaald het sterkste punt van de RB20. "Daarna komen er een paar circuits die ik zelf ook wat leuker vind. Dat zal ook helpen."

Leukere circuits

Van de zes banen waar we nog gaan racen, is er maar één stratencircuit. Circuit of the Americas in Austin, Texas is de eerste wedstrijd na de herfststop en dat is een baan die Verstappen wel ligt. Hij heeft daar de afgelopen drie jaar elke keer gewonnen. Hij lijkt ook haast onverslaanbaar op het Autódromo Hermanos Rodríguez met vijf zeges tijdens de afgelopen zes Grands Prix van Mexico-Stad. Na Brazilië is er een weekje pauze, alvorens het F1-circus in Las Vegas arriveert. Ook al is dat een stratencircuit, de meeste bochten zijn snel en niet zo hobbelig. Verstappen won vorig jaar ook in Qatar en kwam de afgelopen vier jaar elke keer als eerste over de streep in Abu Dhabi.

