Helmut Marko buigt de uitspraken van Max Verstappen waarin hij zijn toekomst in de Formule 1 in twijfel trekt vanwege het relletje met de FIA in Singapore, om naar iets positiefs. Volgens de Red Bull-topman zou het aan jongeren kunnen laten zien dat je achter je normen en waarden moet blijven staan.

Max Verstappen kreeg in Singapore een nog in te lossen taakstraf van de FIA opgelegd, nadat hij tijdens een persconferentie op donderdag het woordje 'f*cked in de mond nam.' Het incident gebeurde daags nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem in de media liet weten dat hij de coureurs had verzocht minder te vloeken over de boordradio. Het motorsportorgaan lijkt dan ook een voorbeeld te willen stellen door de drievoudig wereldkampioen te bestraffen.

Verstappen dreigt met pensioen na FIA-rel

De beslissing van de stewards heeft echter een behoorlijke impact gehad. Verstappen besloot vervolgens de overige persmomenten van de FIA te boycotten in Singapore en liet zelfs optekenen dat dit soort dingen zijn toekomst in de sport mede bepalen: "Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt... Ik ben nu in een fase van mijn carrière aangekomen dat je jezelf niet eens meer met al deze dingen wilt bezighouden. Het is gewoon erg vermoeiend", klonk het onder andere.

Omdraaien naar iets positiefs

In gesprek met F1-Insider wordt Helmut Marko gevraagd naar deze uitspraken van Verstappen, maar de Red Bull-topman lijkt niet direct te vrezen voor een pensioen van de Limburger: "Max is iemand die achter zijn normen en waarden staat", klinkt het. "Als hij het gevoel heeft dat hij oneerlijk wordt behandeld, kan hij dat niet zomaar negeren. Hij uit dan zijn gevoelens. Dat kan je ook andersom interpreteren als iets met een positieve impact op jongeren. Dan zou de boodschap kunnen zijn dat je trouw moet blijven aan je normen en waarden."