Het afgelopen weekend in Singapore stond naast de schamele actie op de baan voornamelijk in het teken van de vete tussen Max Verstappen en de FIA. Rob Kamphues en Robert Doornbos zijn groot fan van de actie van Verstappen en blikken terug.

De hele ellende afgelopen weekend begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Besproken met PR?

Ook in het restant van het weekend was Verstappen druk bezig met de nodige protesten tegen de FIA en op zondag liep hij volledig leeg. Zo dreigde hij zelfs met een vervroegd pensioen als het op deze manier doorgaat. In Crashen in de Keuken wordt het relletje tussen Verstappen en het motorsportorgaan ook besproken en Doornbos en Kamphues hebben veel begrip voor hun landgenoot. Kamphues vroeg zich in eerste instantie af uit wiens koker deze actie kwam: Ik vroeg me af of hij dat nu helemaal met de PR en de juristen van Red Bull heeft besproken. Maar hij heeft het gewoon helemaal zelf bedacht."

Engelse pers

Doornbos vindt het een mooie actie van Verstappen om het helemaal op eigen houtje te doen: "Juist dat karakter dat hij toont, maakt hem zo bijzonder." Kamphues haakt in: "Wat ik ervan begrijp, heeft hij het ook niet met zijn persoonlijke management besproken. Ik kan me voorstellen dat je dat tegen je vader of Raymond zegt dat je dat gaat doen", zo onthult de presentator. Juist dat is een mooi punt, meent Doornbos: "Hij spreekt uit zijn hart op dat moment." Ten slotte was er volgens Kamphues duidelijk een graadmeter waaraan men kon zien dat het een goede actie was: "Zelfs de Engelse pers die altijd kritisch op hem zijn, zeggen dat dit de reactie van een groot kampioen is."