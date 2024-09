McLaren kaapt Red Bull-kopstuk weg, Wolff geeft zijn mening over Verstappen-soap | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We bevinden ons op twee dagen van de Grand Prix van Singapore en nog steeds is één van de meest besproken onderwerpen de vete tussen Max Verstappen en de FIA van afgelopen weekend. Onder meer Ted Kravitz en Toto Wolff hadden dit keer wat te zeggen over wat er afgelopen weekend allemaal aan de hand was binnen en buiten de perszaal. Daarnaast was er bovendien opnieuw teleurstellend nieuws voor het team van Red Bull Racing, waar men wederom een kopman ziet vertrekken richting dit keer rivaal McLaren.

FIA kan ook niet ingrijpen bij buigende voorvleugel McLaren? "Geeft ze een voordeel"

Mark Hughes, technische analist in F1, stelt dat McLaren voor langzamere circuits met meer bochten een alternatief heeft op de 'mini-DRS' die het heeft gebruikt op snellere circuits. Daarmee heeft het een enorm voordeel op de rest van de concurrentie: Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari. "Norris was wel dominanter dan in Zandvoort, en teambaas Andrea Stella geeft ook aan dat de auto hier beter is dan op circuits met weinig downforce, zoals Monza en Bakoe, zelfs zonder de hulp van de 'mini-DRS-vleugel", zo opent Hughes. Lees hier het hele artikel over de uitspraken over McLaren.

Wolff over veelbesproken taakstraf Verstappen: "Gewelddadig en grof schelden vermijden"

Toto Wolff heeft zijn mening gegeven over het belangrijkste gesprekspunt van het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore, naast de achtervleugel van McLaren: de taakstraf die Max Verstappen kreeg vanwege het gebruiken van het 'F-woord' tijdens de persconferentie van de FIA. Bij Formel1.de zegt Wolff dat er wel een kern van waarheid zit achter de boodschap van FIA-president Mohammed Ben Sulayem vorige week, die wil dat er minder gescholden wordt in F1. "Er zijn zeker argumenten dat gewelddadig schelden en grof gedrag op de radio vermeden moeten worden. Kijkers zitten immers thuis met hun gezin voor de televisie." Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Toto Wolff over Max Verstappen zijn relletje.

Verstappen zag 'interessante beelden' van Norris: 'Maar niet aan mij om over te oordelen'

Max Verstappen (26) moet momenteel alles op alles zetten om in ieder geval nog het kampioenschap bij de coureurs veilig te stellen. Momenteel kan hij niet meer doen dan tijdens races proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Na afloop van de Grand Prix van Singapore erkende hij dat het moeilijk is en ging hij ook in op de veelbesproken achtervleugel van McLaren. Lees hier het hele artikel over wat Max Verstappen heeft te zeggen over de beelden die hij zag.

Kravitz: Hamilton duwt Verstappen in verdere escalatie met FIA

Max Verstappen (26) heeft van de FIA een taakstraf opgelegd gekregen nadat hij op donderdag in de persconferentie het scheldwoord f*cked gebruikte om de staat van zijn Red Bull-auto te omschrijven. Lewis Hamilton liet al vrij snel weten dat hij hoopt dat Verstappen deze taakstraf niet gaat uitvoeren. Ted Kravitz houdt zijn hart vast nu de zevenvoudig wereldkampioen zich ermee bemoeit. Ik was heel geïnteresseerd in wat Lewis zei, toen hij het opnam voor Max Verstappen wat betreft de taakstraf die hij kreeg voor het vloeken in de persconferentie op donderdag", zo begint Kravtiz. Lees hier het hele artikel over wat Ted Kravitz te zeggen heeft.

McLaren slaat grote slag en haalt Red Bull-topman Courtenay binnen

Het team van Red Bull Racing lijkt geen pauze te kunnen krijgen in de hoek waar de klappen vallen. In het moeilijke jaar waarin bovendien meerdere kopstukken vertrokken of hun vertrek aankondigden, gaat ook de volgende belangrijke pion het team verlaten. Hoofdstrateeg Will Courtenay vertrekt namelijk richting McLaren. Lees hier het hele artikel over de bij Red Bull vertrekkende topman.

