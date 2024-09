Toto Wolff heeft zijn mening gegeven over het belangrijkste gesprekspunt van het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore, naast de achtervleugel van McLaren: de taakstraf die Max Verstappen kreeg vanwege het gebruiken van het 'F-woord' tijdens de persconferentie van de FIA.

Bij Formel1.de zegt Wolff dat er wel een kern van waarheid zit achter de boodschap van FIA-president Mohammed Ben Sulayem vorige week, die wil dat er minder gescholden wordt in F1. "Er zijn zeker argumenten dat gewelddadig schelden en grof gedrag op de radio vermeden moeten worden. Kijkers zitten immers thuis met hun gezin voor de televisie."

Wolff: "Het is afhankelijk van de context"

Toch is volgens Wolff het schelden van een coureur niet elke keer een taakstraf waard. “Maar het hangt altijd af van de context. We willen emoties zien, we willen deze echte momenten. En natuurlijk worden de coureurs [in de racewagen] extreem uitgedaagd. Maar als het ons lukt om de zaken een beetje minder grof te maken, dan is dat goed voor ons allemaal. Maar ik zou het F-woord niet per se verbieden. Ik denk dat er veel ergere woorden zijn."

Wolff vindt gebruik F-woord 'niet het ergste wat er is'

Wolff is dus ook van mening dat het zat erger kan dan waar Verstappen afgelopen weekend voor bestraft is. Zeker omdat het bij een persconferentie is van de FIA, iets waar volgens Wolff toch amper mensen naar kijken of over schrijven. "Ik denk toch niet dat iemand naar ze luistert. Misschien luister je wel, maar niemand schrijft erover, of zelden. Heb ik het mis? Ik denk niet dat er een groot publiek voor is. We maken allemaal deel uit van dit reizende circus. We kennen elkaar. En ik denk niet dat het gebruik van het F-woord op de persconferentie het ergste is. Maar oké, als we onszelf en onze taal moeten aanpassen, inclusief ons als teambazen, dan zullen we meer doen. Wees voorzichtig, dan zullen de zaken beschaafder zijn."

