Het team van Red Bull Racing lijkt geen pauze te kunnen krijgen in de hoek waar de klappen vallen. In het moeilijke jaar waarin bovendien meerdere kopstukken vertrokken of hun vertrek aankondigden, gaat ook de volgende belangrijke pion het team verlaten. Hoofdstrateeg Will Courtenay vertrekt namelijk richting McLaren.

Het Formule 1-seizoen van Red Bull leek opnieuw een bron van veel prijzen en twee kampioenschappen te worden, maar begint steeds meer uit te lopen op een regelrechte ramp. Na het hele gedoe rondom Christian Horner aan het begin van het seizoen en de vermeende interne machtsstrijd, zagen we hoe diverse belangrijke pionnen binnen het team de afgelopen maanden lieten weten te gaan vertrekken bij Red Bull. In de meeste gevallen was er bovendien sprake van een jarenlange samenwerking. Het grootste voorbeeld is natuurlijk Adrian Newey, maar ook Jonathan Wheatley liet weten richting Audi te vertrekken om daar teambaas te worden.

Artikel gaat verder onder video

Courtenay vertrekt

Daar is nu een volgende kopstuk bijgekomen. Hoofdstrateeg Courtenay, die nauw samenwerkt met de bekendere vrouwelijke collega Hannah Schmitz, heeft kenbaar gemaakt het team te gaan verlaten voor een avontuur bij McLaren. Daar zal hij de functie van sportief directeur gaan bekleden. Teambaas Andreas Stella maakt trots melding van de overgang van de Red Bull-topman: "We zijn ontzettend blij om Will bij McLaren te verwelkomen. Zijn ervaring, professionalisme en passie voor motorsport maken hem de ideale kandidaat om onze Formule 1-sportafdeling te leiden", zo laat hij onder meer weten.

Reactie Red Bull

Ook een woordvoerder van Red Bull bevestigt het vertrek van Courtenay, die nog wel even actief blijft bij de formatie, tegenover De Telegraaf. "Will heeft de positie van Sporting Director bij McLaren aangeboden gekregen. Na een lange en succesvolle tijd, waarin hij al sinds de Jaguar-dagen bij het team zat, vinden we het jammer dat hij vertrekt, maar we wensen hem het allerbeste met deze stap omhoog. Will blijft deel uitmaken van het team en zal zijn contract tot medio 2026 uitdienen.”

Gerelateerd