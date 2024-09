Verstappen zag 'interessante beelden' van Norris: 'Maar niet aan mij om over te oordelen'

Max Verstappen (26) moet momenteel alles op alles zetten om in ieder geval nog het kampioenschap bij de coureurs veilig te stellen. Momenteel kan hij niet meer doen dan tijdens races proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Na afloop van de Grand Prix van Singapore erkende hij dat het moeilijk is en ging hij ook in op de veelbesproken achtervleugel van McLaren.

In Singapore werd Verstappen tweede en kon hij niets inbrengen tegen rivaal Lando Norris, die uiteindelijk met een ruime voorsprong als winnaar over de streep kwam. Verstappen erkent dat het in Marina Bay nog steeds niet van harte ging, maar hoopt snel een ommekeer te bewerkstelligen met zijn team. "De laatste paar races waren best moeilijk, we zijn de verkeerde weg ingeslagen met de auto en we proberen dat te corrigeren", zo vertelt hij in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports. Het is echter niet iets wat zomaar even hersteld kan worden. "Het kost tijd, want je kunt niet zomaar een schakelaar omzetten en alles resetten."

Verstappen verwacht comeback in "komende races"

Hoewel McLaren nu duidelijk de beste auto heeft, blijft Verstappen geloven in zichzelf én de RB20. "Ik verwacht niet dat het net zo zal gaan als vorig jaar, toen we alles domineerden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we terug kunnen komen en weer voor de winst kunnen vechten. Ik heb het gevoel dat we in de volgende races terug kunnen vechten en misschien de constructeurstitel kunnen winnen", zo doelt Verstappen op het kampioenschap waarin McLaren momenteel aan de leiding gaat. Dat hij verwacht "in de volgende races" weer te kunnen vechten strookt met de verwachting van Red Bull-topman Dr. Helmut Marko, die onlangs ook al zei veel vertrouwen te hebben in een comeback in Amerika.

Verstappen zag beelden achtervleugel McLaren

De achtervleugel van McLaren was dit weekend een veelbesproken onderwerp in Singapore en de FIA heeft allereerst een verzoek gedaan aan de Britse renstal om deze aan te passen. Een echt verbod is er echter nog niet afgegeven, maar Verstappen vraagt zich af of dit zo blijft. "Ik zag interessante beelden uit Bakoe van hun achtervleugel en ik weet dat het ook in andere races is gebeurd, maar het is niet aan mij om daarover te beslissen", zo zegt hij.