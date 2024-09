In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een dag na de F1 Grand Prix van Singapore waren Daniel Ricciardo en de rel tussen Max Verstappen en de FIA opnieuw onderwerp van gesprek. De eerstgenoemde moet mogelijk vertrekken bij VCARB, het zusterteam van Red Bull. Hij pakte in de laatste ronde op het Marina Bay-stratencircuit de snelste ronde af van Lando Norris en hielp zo Verstappen in het kampioenschap. McLaren wil dat hier naar gekeken wordt. Verstappen kan in zijn 'ruzie' met de FIA steun verwachten van al zijn collega's via de Grand Prix Drivers' Association. Ondertussen was de Nederlander ook totaal niet te spreken over de boete die Carlos Sainz had gekregen na de kwalificatie. Daarnaast hebben we slecht nieuws gekregen vanaf de andere kant van de Atlantische Oceaan. Rinus VeeKay bevestigde dat hij geen contractverlenging heeft gekregen bij het IndyCar-team waar hij tot nu toe altijd in zijn carrière voor is uitgekomen.

Artikel gaat verder onder video

McLaren wil dat er gekeken wordt naar 'bijzondere' snelste raceronde Ricciardo in Singapore

McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat er gekeken moet worden naar of Visa Cash App RB in Singapore Daniel Ricciardo de snelste raceronde liet rijden, om Red Bull Racing en Max Verstappen te helpen in het wereldkampioenschap. De Nederlander zelf haalt er zijn schouders over op. "Dit is een belangrijk onderwerp", wordt Stella geciteerd door Motorsport.com. "Zodra je de sportiviteit erbij betrekt, moet je het benaderen met een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ken de feiten niet. Ik zag alleen dat RB voor de snelste ronde ging, en dat is ze gelukt. Maar het is niet aan mij om hier over sportiviteit te praten. Ze pakten de snelste ronde. Misschien moeten we, als onderdeel van een gesprek op langere termijn, de sport in een positie brengen waarin teams zich in elk stadium – of het nu op het circuit of in de fabriek is – volledig autonoom gedragen." Lees hier het hele artikel over de snelste ronde van Daniel Ricciardo.

Formule 1-coureurs komen in actie na 'te zware straf' van de FIA voor Verstappen

Het Formule 1-veld gaat met elkaar in gesprek om te overleggen wat een gepaste reactie is op de FIA, nadat het motorsportorgaan Max Verstappen een taakstraf oplegde, omdat hij vloekte tijdens een persconferentie. Dat laat Grand Prix Drivers' Association-voorzitter (GPDA) Alexander Wurz weten. "Hoeveel levenslange taakstraffen zou [voormalig Haas-teambaas] Guenther Steiner in moeten lossen voor het gebruik van het f-woord?", vertelt hij bij Formel.de. "Hij werd geroemd voor zijn gebruik van het f-woord. Netflix zond het wereldwijd uit, geen enkel probleem. Maar dan veranderen ze dat ineens?" Wurz is naar eigen zeggen geen voorstander van gevloek en er mag nooit iemand persoonlijk aangevallen of gediscrimineerd worden: "Maar deze straf is voor mij persoonlijk te zwaar." Lees hier het hele artikel over de reactie van de collega's van Max Verstappen op de taakstraf.

Marko: Achterstand Red Bull Racing op McLaren "alarmerend"

Red Bull Racing-adviseur Dr. Helmut Marko is niet met een gerust hart vertrokken uit Singapore na de Grand Prix op zondagavond. Marko noemt de achterstand die Red Bull momenteel heeft op McLaren "alarmerend", en is dan ook blij dat er geen race is in de komende weken zodat het team aan de slag kan in Milton Keynes. "Het is waanzinnig hoe hij [Lando Norris] wegreed," vertelde Marko aan oe24. "Onze achterstand is alarmerend. We hebben dringend prestatie nodig. Godzijdank hebben we nu vier weken om eraan te werken. Er zou nog veel moeten gebeuren." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die de noodklok luidt.

Rinus VeeKay bevestigt vertrek bij Ed Carpenter Racing: "Mijn beste racejaren liggen voor me"

Rinus van Kalmthout, de 24-jarige uit Hoofddorp die al jaren in de Verenigde Staten racet onder de naam 'Rinus VeeKay', heeft helaas geen contractverlenging gekregen bij Ed Carpenter Racing. Hij bevestigt daarmee zijn vertrek, iets waar al een aantal dagen geruchten over waren. Hij deelde het nieuws op zijn Instagram. "Ik wil iedereen bedanken die me de afgelopen dagen lieve berichtjes heeft gestuurd", schreef de Nederlander. "Ik wil ook Ed Carpenter Racing bedanken voor de steun tijdens de afgelopen vijf jaar. We hebben samen een aantal uitmuntende successen behaald, maar, zoals dat gebeurt in het racen, ook een paar uitdagingen. Het belangrijkste is echter dat we altijd ons best hebben gedaan en plezier hebben gehad met een geweldige teamspirit. Nu dat mijn contract met ECR ten einde is gekomen, kijk ik uit naar toekomst. Ik weet dat mijn beste racejaren voor me liggen." Lees hier het hele artikel over het vertrek van Rinus VeeKay bij ECR.

Verstappen doet er een schepje bovenop tegen de FIA: 'Boete van Sainz slaat nergens op'

Max Verstappen was het al niet eens met de taakstraf die hemzelf was opgelegd, maar na de F1 Grand Prix van Singapore reageerde hij ook verbaasd op een enorme boete die Carlos Sainz had gekregen. De Madrileen maakte tijdens Q3 op het Marina Bay-stratencircuit een flinke klapper mee in de laatste bocht. Hij stapte ongedeerd uit zijn beschadigde Ferrari en stak de baan te voet over. Dit deed hij zonder toestemming en dus deelde de FIA een boete uit van €25.000. "Carlos kreeg een boete, of niet? Ik bedoel, waar hebben we het over?", zo reageerde Verstappen op de straf van zijn collega tegenover de aanwezige media, nadat het raceweekend er eenmaal op zat. "Er is al een rode vlag, de auto's komen naar binnen. Dan is het volgens mij gewoon veilig en hij weet zelf ook wel wat hij doet. We zijn niet dom. Dit soort dingen... Toen ik het zag, dat het überhaupt genoteerd werd, ik dacht: 'Waar zijn we in godsnaam mee bezig?'" Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die zich verbaast over de boete van Carlos Sainz.

Horner geeft update over toekomst Ricciardo: "Daar hebben we nu de tijd voor"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft zich na afloop van de Grand Prix van Singapore uitgesproken over de toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1. De Australiër komt uit voor zusterteam Visa Cash App RB, maar moet mogelijk vanaf het eerstvolgende raceweekend al plaats maken voor de komst van Liam Lawson. "We kennen Daniel heel goed, we weten waartoe hij in staat is en hoe hij de auto bestuurt", liet Horner na afloop van de race op zondag weten tegenover de aanwezige media. "We hebben nu de tijd om alle relevante performance van de coureurs te evalueren. Er zit een pauze in het seizoen om dat te bekijken." Daarmee doelt Horner op het feit dat er pas op 20 oktober weer geracet wordt. "Er is een groter plaatje dat verder gaat dan Daniel." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1.

Gerelateerd