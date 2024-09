Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko is niet met een gerust hart vertrokken uit Singapore na de Grand Prix op zondagavond. Marko noemt de achterstand die Red Bull momenteel heeft op McLaren "alarmerend", en is dan ook blij dat er geen race is in de komende weken zodat het team aan de slag kan in Milton Keynes.

Lando Norris scoorde voor de vijfde keer dit seizoen pole position op zaterdag, maar wist voor het eerst in zijn carrière de eerste positie ook te behouden na de eerste ronde. De Brit was van begin tot eind de snelste coureur op het Marina Bay Street Circuit, en was ook op koers om een grand slam te scoren - pole position, race winst, elke ronde van de race leiden én snelste ronde - tot Daniel Ricciardo in de laatste ronde het bonuspunt afpakte van Norris en McLaren. Verstappen wist nog als tweede over de streep te komen, maar volgens Marko moet Red Bull flink de mouwen gaan opstropen om het gat te dichten met het team uit Woking.

Alarmerende achterstand

McLaren wist de leiding van het constructeurskampioenschap al over te nemen in Bakoe, en heeft inmiddels een gat van 41 punten geslagen op Red Bull. Marko ga na de Grand Prix van Azerbeidzjan al aan dat Singapore een moeilijk weekend ging worden, maar de Oostenrijker was alsnog verbaasd over het verschil tussen de teams. “Het is waanzinnig hoe hij [Lando Norris] wegreed," vertelde Marko aan oe24. "Onze achterstand is alarmerend. We hebben dringend prestatie nodig. Godzijdank hebben we nu vier weken om eraan te werken. Er zou nog veel moeten gebeuren.”