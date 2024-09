Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft zich na afloop van de Grand Prix van Singapore uitgesproken over de toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1. De Australiër komt uit voor zusterteam Visa Cash App RB, maar moet mogelijk vanaf het eerstvolgende raceweekend al plaats maken voor de komst van Liam Lawson.

De loopbaan van Daniel Ricciardo in de Formule 1 lijkt ten einde. De achtvoudig Grand Prix-winnaar presteert sinds zijn rentree in de sport halverwege 2023 niet indrukwekkend bij Visa Cash App RB, en daarmee lijkt zijn laatste kans in de koningsklasse van de autosport verkeken. Ricciardo vertrok eind 2018 bij Red Bull Racing omdat hij geen tweede viool naast Max Verstappen wilde spelen, maar na teleurstellende dienstverbanden bij Renault en McLaren, kwam hij na een half seizoen langs de zijlijn, terug als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries, bij het zusterteam van de grootmacht waar hij besloot te vertrekken.

Einde verhaal voor Ricciardo?

Nu is het echter Ricciardo die tijdens het seizoen zijn spullen moet pakken. Het is een publiek geheim dat de man uit Perth hoogstwaarschijnlijk vanaf het eerstvolgende raceweekend in Texas vervangen wordt door de 22-jarige Liam Lawson. Officieel is er nog niets bevestigd, maar aangezien Ricciardo na afloop van de race in Singapore in tranen voor de camera verscheen en gasten van het team een erehaag voor hem vormden, blijft er weinig voor de verbeelding over.

Het grotere plaatje

Toch wil Red Bull Racing-teambaas Christian Horner nog geen details prijsgeven. "We kennen Daniel heel goed, we weten waartoe hij in staat is en hoe hij de auto bestuurt", liet Horner na afloop weten tegenover de aanwezige media. "We hebben nu de tijd om alle relevante performance van de coureurs te evalueren. Er zit een pauze in het seizoen om dat te bekijken." Daarmee doelt Horner op het feit dat er pas op 20 oktober weer geracet wordt. "Er is een groter plaatje dat verder gaat dan Daniel."

