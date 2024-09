Max Verstappen was het al niet eens met de taakstraf die hemzelf was opgelegd, maar na de F1 Grand Prix van Singapore reageerde hij ook verbaasd op een enorme boete die Carlos Sainz had gekregen. De coureur van Red Bull Racing laat de FIA weten dat ze echt niet dom zijn.

Tijdens de persconferentie op de mediadag gebruikte Verstappen het f-woord om de balansproblemen van zijn RB20 in Azerbeidzjan te omschrijven en dat schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat, zeker aangezien president Mohammed Ben Sulayem eerder die week had aangegeven harder in te grijpen op grof taalgebruik. Officieel was de Nederlander in overtreding van artikel 12.2.1.k van de International Sporting Code. Voor het gebruik van het f-woord heeft hij een taakstraf gekregen. Zeker aangezien de race in Singapore relatief weinig entertainment opleverde, was deze taakstraf eigenlijk het grootste onderwerp van gesprek afgelopen weekend.

Waar zijn we mee bezig?

Carlos Sainz maakte tijdens Q3 op het Marina Bay-stratencircuit een flinke klapper mee in de laatste bocht. De Madrileen stapte ongedeerd uit zijn beschadigde Ferrari en stak de baan te voet over. Dit deed hij zonder toestemming en dus deelde de FIA een boete uit van €25.000, waarvan €12.500 voorwaardelijk. "Carlos kreeg een boete, of niet? Ik bedoel, waar hebben we het over?", zo reageerde Verstappen op de straf van zijn collega tegenover de aanwezige media, nadat het raceweekend er eenmaal op zat. "Er is al een rode vlag, de auto's komen naar binnen. Dan is het volgens mij gewoon veilig en hij weet zelf ook wel wat hij doet. We zijn niet dom. Dit soort dingen... Toen ik het zag, dat het überhaupt genoteerd werd, ik dacht: 'Waar zijn we in godsnaam mee bezig?' Ik vind dat soort dingen gewoon ongelooflijk gek."

Herfststop

Verstappen wil zich niet meer verder bezighouden met de taakstraf die hij ergens in de toekomst zal moeten inlossen, aangezien er een herfststop is. De Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas wordt pas over vier weken verreden. "Laten we eerst maar van dit alles tenminste twee weken pauze houden. Daarna gaan we er weer tegenaan en zien we wel waar we staan. Ik weet ook niet hoe serieus ze dit allemaal nemen, maar van mijn kant komt er een punt waarop ik zeg: 'Genoeg is genoeg'. Het racen gaat verder, de Formule 1 gaat verder zonder me. Daar ligt het probleem niet. Van mijn kant is dat ook geen probleem, dus het is gewoon zoals het is."

