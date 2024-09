Lando Norris (24) heeft zich tijdens het raceweekend in Singapore laten inspireren door Max Verstappen (26) zo lijkt het. Laatstgenoemde probeerde de FIA te boycotten door tijdens persmomenten zo kort mogelijk te antwoorden en dat deed Norris na afloop van de race ook bij de Nederlandse televisie.

Verstappen kreeg van de stewards een taakstraf opgelegd nadat hij het woordje f*cked had gebruikt in poging om de staat van zijn auto te omschrijven. De Nederlander vond het belachelijk en besloot tijdens de FIA-persconferenties niet langer uitgebreid antwoord te geven op de aan hem gestelde vragen. Hetzelfde deed Norris na afloop van de Grand Prix van Singapore toen hij verscheen bij de Nederlandse tak van Viaplay. Norris, die de race op Marina Bay wist te winnen, maakte zich er in het interview bijzonder makkelijk vanaf door antwoorden te geven die zich beperkten tot slechts één woord.

Norris imiteert zwijgende Verstappen bij Viaplay

De verslaggever wees Norris op het feit dat Daniel Ricciardo het puntje van de snelste raceronde bij hem had weggesnoept en dat het verschil met Verstappen nu 52 punten bedroeg. "Zes races te gaan en ook nog drie sprints. Heel interessant", zo hoopte hij een leuk antwoord los te peuteren bij de Brit. Hij kwam echter van een koude kermis thuis, want het antwoord van Norris bleef beperkt tot: "Ja." Vervolgens gaf de interviewer aan dat hij het mooi vond om te zien dat het zo spannend was. "Mooi", antwoordde Norris wederom bijzonder kort.

Het leek erop alsof Norris dondersgoed wist dat hij bij de microfoon van een Nederlandse televisiezender stond en dat hij daarom een imitatie deed van de zwijgende Verstappen. De verslaggever kon er wel om lachen, zo was op het einde te horen. Bekijk de beelden van een 'boycottende' Norris hier.

