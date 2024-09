Daniel Ricciardo (35) heeft in Singapore hoogstwaarschijnlijk zijn laatste Grand Prix gereden voor het Formule 1-team van Visa Cash App RB. De Australiër maakt een moeizaam jaar en zei na afloop van de race in Azië dat hij altijd veel steun krijgt van Max Verstappen.

Ricciardo verkeert niet in zijn beste vorm dit seizoen en de kans is dan ook groot dat hij zijn laatste race voor Visa Cash App RB al heeft gereden. Sterker nog: het is niet uitgesloten dat de Formule 1-carrière van Ricciardo nu definitief stopt op 35-jarige leeftijd. De man uit Perth heeft eigenlijk sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2018 nooit meer langere tijd zijn oude niveau weten te halen. Vorig jaar mocht hij halverwege het seizoen instappen bij het juniorenteam als vervanger van de opzij geschoven Nyck de Vries, maar Ricciardo heeft sindsdien nooit echt weten te overtuigen. Ook dit seizoen lag hij vaak onder vuur, zeker rondom de Grand Prix van Japan, waar hij forse kritiek kreeg, onder meer van Jacques Villeneuve. Verstappen was toen degene die Ricciardo een hart onder de riem stak, als één van de weinige.

Ricciardo voelt waardering en steun van Verstappen

Tijdens de Grand Prix van Singapore reed Ricciardo wederom een troosteloze race, maar wist hij wel het punt voor de snelste raceronde weg te snoepen bij Lando Norris, iets dat in het voordeel werkt voor Verstappen. Ricciardo deed het waarschijnlijk graag voor zijn oud-teamgenoot, want na afloop van de race sprak hij - zichtbaar geëmotioneerd - lovende woorden over Verstappen. "Ik denk dat Max gegroeid is tot natuurlijk een geweldig coureur, maar ook een zeer volwassen jonge kerel. En hij heeft altijd veel waardering voor onze vriendschap en hij support mij ook."

Verstappen stak Ricciardo hart onder de riem

Verstappen was dan ook één van de weinigen die Ricciardo een hart onder de riem stak dit seizoen toen hij veel kritiek over zich heen kreeg. "Na Japan dit jaar, toen ik veel kritiek kreeg, was hij één van de enigen die mij een tekstbericht stuurde waarin hij zei: 'Maat, houd je hoofd omhoog, we weten wat je kunt. Luister niet naar de ruis om je heen.' Ja, daar heb ik naar hem toe wel respect en waardering voor", aldus Ricciardo.