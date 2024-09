McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat er gekeken moet worden naar of Visa Cash App RB in Singapore Daniel Ricciardo de snelste raceronde liet rijden, om Red Bull Racing en Max Verstappen te helpen in het wereldkampioenschap. De Nederlander zelf haalt er zijn schouders over op.

Visa Cash App RB haalde in de slotfase van de race Daniel Ricciardo voor een extra pitstop naar binnen, om hem vervolgens op de zachte band weer de baan op te sturen. De Australiër klokte vervolgens vanaf de achttiende plaats de snelste raceronde. Hier wordt alleen een punt voor toegekend als een coureur binnen de top tien eindigt, maar het zorgde er wel voor dat die extra punt in ieder geval niet naar Lando Norris en McLaren ging. VCARB liet weten dat ze Ricciardo de kans gaven de snelste raceronde te rijden om met een hoogtepunt af te sluiten, mocht dit zijn laatste race in de Formule 1 zijn. McLaren-teambaas Andrea Stella vermoedt echter dat het een plannetje was om Red Bull Racing en Max Vertstappen te helpen in het wereldkampioenschap.

Snelste raceronde Ricciardo

"Dit is een belangrijk onderwerp", wordt Stella geciteerd door Motorsport.com. "Zodra je de sportiviteit erbij betrekt, moet je het benaderen met een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ken de feiten niet. Ik zag alleen dat RB voor de snelste ronde ging, en dat is ze gelukt. Maar het is niet aan mij om hier over sportiviteit te praten. Ze pakten de snelste ronde. Misschien moeten we, als onderdeel van een gesprek op langere termijn, de sport in een positie brengen waarin teams zich in elk stadium – of het nu op het circuit of in de fabriek is – volledig autonoom gedragen. Dit is immers een constructeurskampioenschap."

Geen bewijzen

Alhoewel Stella naar eigen zeggen geen bewijzen heeft, wil hij wel dat de FIA het onder de loep neemt: "Hier moet naar gekeken worden, maar op dit moment heb ik geen enkele bewijzen om te zeggen dat RB voor de snelste ronde ging om Red Bull te helpen. Ik vind het alleen een beetje... bijzonder. Ik zag het niet aankomen. Het verbaasde mij een beetje dat de grootste prioriteit van RB was om de snelste ronde te rijden in Singapore. We moeten gewoon harder werken om ervoor te zorgen dat het kampioenschap niet op een punt beslist wordt. Tegelijkertijd voel ik veel sympathie, support en vriendschap voor Daniel, dus ben ik blij dat hij de snelste ronde aan zijn portfolio toe kan voegen."

Korte reactie Verstappen

Verstappen werd er tijdens de persconferentie na afloop van de race zelf ook naar gevraagd, maar de Nederlander was in het kader van zijn boycot opnieuw kort van stof: "Iedereen kan zelf beslissen wanneer ze wel of niet voor de snelste ronde willen gaan."

