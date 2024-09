Max Verstappen (26) kende een veelbewogen raceweekend in Singapore, waarin hij de meeste opzien baarde met zijn boycot tegen de FIA. Verstappen werd gestraft voor het gebruik van een scheldwoord en besloot vervolgens alleen nog maar uiterst korte antwoorden te geven op vragen van de pers tijdens de persconferentie. Bij Viaplay legt hij uit waarom.

In een week waarin de FIA bij monde van president Mohammed Ben Sulayem liet weten het taalgebruik van de Formule 1-coureurs strenger in de gaten te houden, werd Verstappen bestraft omdat hij had gezegd dat zijn auto f*cked was. De Nederlander werd op het matje geroepen door de stewards en kreeg vervolgens een taakstraf opgelegd. Dit overkwam Verstappen ook al in 2018, toen hij het aan de stok had gehad met Esteban Ocon. Omdat hij de Fransman had geduwd moest hij als straf meelopen met de stewards tijdens een race in de Formule E. Welke straf hij nu moet uitvoeren, is nog niet bekend, maar Verstappen was witheet toen hij hoorde dat hij gestraft ging worden. Hij besloot dan ook de FIA-persconferenties te boycotten.

Verstappen wil FIA boycotten tijdens persconferenties

In gesprek met Viaplay, na afloop van de Grand Prix waarin hij tweede werd, vertelt de drievoudig wereldkampioen waarom en wanneer hij besloot de FIA te boycotten. "Ja, meteen nadat die uitkomst [van de straf, red.] er was natuurlijk", zo geeft Verstappen eerst antwoord op de vraag wanneer hij besloot deze situatie zo aan te pakken. Op de vraag waarom hij het op deze manier wilde doen, zegt hij: "Waarom zou ik dan opeens gewoon aardig doen en doen alsof er niks aan de hand is? Terwijl ik het allemaal belachelijk vind waarvoor ik bestraft word. Dus ja, het lijkt me meer dan logisch."

Persconferentie Singapore

Op de vraag of we een interessante persconferentie tegemoet gaan na de race, was Verstappen ook vrij helder. "Nou, niet heel interessant nee, want er zal niet heel veel te vertellen zijn", aldus de duidelijk geïrriteerde Limburger. Verstappen kreeg al bijval van de meeste andere Formule 1-coureurs, die het eveneens belachelijk vonden dat hij werd bestraft voor het gebruik van een scheldwoord.