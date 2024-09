Rinus VeeKay heeft zijn vertrek bij Ed Carpenter Racing bevestigd. De IndyCar-coureur heeft het team bedankt en kijkt nu uit naar de toekomst. Dat liet de Nederlander weten in een social media post.

Rinus van Kalmthout, de 24-jarige uit Hoofddorp die al jaren in de Verenigde Staten racet onder de naam 'Rinus VeeKay', heeft helaas geen contractverlenging gekregen bij Ed Carpenter Racing. Hij werd in 2018 kampioen in de Pro Mazda en een jaar later tweede in de eindstand van de Indy Lights (tegenwoordig Indy NXT). De twee klasses worden gezien als de Amerikaanse versies van de FIA Formule 3 en FIA Formule 2, respectievelijk. Dat leverde hem een zitje op in de top van de Amerikaanse autosport: de IndyCar Series. In zijn debuutseizoen in 2020 pakte hij zijn eerste pole position op de road course van Indianapolis Motor Speedway. VeeKay pakte het jaar erop zijn eerste overwinning op dezelfde baan. Hij vocht tot de eerste race van de doubleheader in Detroit zelfs mee om het kampioenschap, maar een gebroken sleutelbeen en pechgevallen in de tweede helft van het seizoen gooiden roet in het eten.

Rossi en Robb mogelijk in plaats van VeeKay

VeeKay bleef ook in de jaren daarna uitkomen voor Ed Carpenter Racing en sloot het afgelopen seizoen prima af met vijf top tien-finishes in de laatste acht races. Helaas kwam RACER afgelopen vrijdag met het verhaal dat hij daar zal moeten vertrekken. Geruchten doen de ronde dat het team geld nodig heeft en daarom voormalig Indy 500-winnaar Alexander Rossi en paydriver Sting Ray Robb zal tekenen.

Arie Luyendyk, de Hollander die tweemaal de Indy 500 op zijn naam wist te schrijven, noemde het nieuws 'choquerend', vertelde Rick Winkelman bij het Race Café van Ziggo Sport. Luyendyk, evenals andere mensen die dichtbij VeeKay staan, zagen het totaal niet aankomen, omdat er gewoon nog gesprekken gaande waren met ECR. Maar VeeKay bevestigde het nieuws deze maandagavond in een post op Instagram.

"Ik wil iedereen bedanken die me de afgelopen dagen lieve berichtjes heeft gestuurd", schrijft hij. "Ik wil ook Ed Carpenter Racing bedanken voor de steun tijdens de afgelopen vijf jaar. We hebben samen een aantal uitmuntende successen behaald, maar, zoals dat gebeurt in het racen, ook een paar uitdagingen. Het belangrijkste is echter dat we altijd ons best hebben gedaan en plezier hebben gehad met een geweldige teamspirit. Nu dat mijn contract met ECR ten einde is gekomen, kijk ik uit naar toekomst. Ik weet dat mijn beste racejaren voor me liggen."

