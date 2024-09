Rinus VeeKay is al jaren actief namens Ed Carpenter Racing in de Amerikaanse raceklasse IndyCar, maar hier lijkt na dit seizoen een einde aan te gaan komen.

Dit weet Racer dit weekend te melden. VeeKay is sinds 2020 actief in IndyCar namens Ed Carpenter Racing en werd tijdens deze seizoenen veertiende, twaalfde, twaalfde, veertiende en dertiende in het kampioenschap. Het hoogste aantal punten dat de Nederlander ooit scoorde, was 331 in het seizoen 2022. De Nederlander heeft vier podiumplaatsen op zijn naam staan, waaronder een zege in 2021 tijdens een race op het Indianapolis Motor Speedway (niet de Indy 500).

Ed Carpenter Racing neemt na 2024 afscheid van VeeKay

Toch lijkt er nu een einde te komen aan de samenwerking tussen VeeKay en Ed Carpenter Racing. Volgens Racer zou VeeKay de beslissing van Ed Carpenter Racing niet aan hebben zien komen. "RACER heeft vernomen dat de beslissing als een verrassing kwam voor de 24-jarige nadat beide partijen de afgelopen maanden hebben gewerkt - inclusief in de dagen na de seizoensfinale van 15 september op Nashville Speedway - om te onderhandelen over een verlenging die hem nog minstens één seizoen in de auto zou houden." Een beslissing over de opvolger zou niet lang op zich laten wachten. Wat betreft de toekomst van VeeKay, in IndyCar of ergens anders, is voorlopig nog niet zoveel bekend.

