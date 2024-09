Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Singapore

De F1 Grand Prix van Singapore gaat om 14:00 uur Nederlandse tijd van start. Lando Norris en Max Verstappen gaan vanaf de voorste rij beginnen. Wij nemen even de volledige startopstelling met je door.

De rode lampen worden over iets minder dan twee uur gedoofd en dan gaan we onderweg voor de 23 editie van de Singapore Grand Prix. Het is de vijftiende wedstrijd die op het stratencircuit van Marina Bay wordt verreden. De andere acht Grands Prix in de Zuidoost-Aziatische stadsstaat werden gehouden op het Thomas Road Circuit als Formule Libre-races in de jaren 60 en 70. Het belooft weer een spannende nachtrace te worden in Singapore. Norris was het snelst in de kwalificatie en verdiende dus de pole position. Zijn titelrivaal Verstappen verraste, na die rampzalige vrijdag, met de tweede plek. Ook Mercedes verbaasde zich dat ze er goed bij zitten met Lewis Hamilton en George Russell op de tweede startrij. Oscar Piastri maakt tot dusver een kleurloos weekend mee, maar hoopt vanaf P5 wat goed te kunnen maken.

Ferrari en Pérez bereiden zich voor op inhaalrace

Nico Hülkenberg maakte met de zesde plaats indruk voor Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. Charles Leclerc zag zijn tijd afgepakt worden vanwege het overschrijden van track limits. Hij ging wijd, omdat zijn banden niet op temperatuur waren vanwege een probleem met de bandenwarmers van Ferrari. Daar was de Monegask na afloop boos over. Ook het rubber van Carlos Sainz bleek te koud wat resulteerde in een knullige crash in de laatste bocht en uiteindelijk de tiende positie. Hij kreeg daarbovenop ook nog eens een boete.

Williams neemt de zesde rij in op de startgrid. Alexander Albon en Franco Colapinto versloegen Sergio Pérez die in Q2 al strandde met P13. Kevin Magnussen en Esteban Ocon vinden we direct achter 'Checo'. Er was ook teleurstelling voor Daniel Ricciardo die in Q1 werd uitgeschakeld. Hij kwalificeerde zich als zestiende voor Lance Stroll en Pierre Gasly. We zijn het ondertussen wel gewend dat de Kick Sauber-wagens de hekkensluiters zijn met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu.

Dit is de definitieve startgrid voor de Grand Prix van Singapore. Er zijn geen straffen uitgedeeld.



Ferrari heeft de auto van Carlos Sainz kunnen repareren zonder een nieuwe versnellingsbak buiten de pool te gebruiken en start dus vanaf P10.#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/NZNFIq2VXF — GPFans NL (@GPFansNL) September 22, 2024

