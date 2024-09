Het begint er steeds meer op te lijken dat we binnenkort afscheid moeten nemen van Daniel Ricciardo. De coureur van het Red Bull-zusterteam strandde al in Q1 tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore.

Sinds de wedstrijd in Azerbeidzjan doen geruchten de ronde dat Liam Lawson de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda zal worden bij VCARB en dus Ricciardo zal vervangen. Naar verluidt gebeurt dat in 2025, als de Honeybadger niet na dit raceweekend al aan de kant wordt geschoven. Red Bull lijkt niet tevreden over de resultaten van Ricciardo en om dan niet door te gaan naar Q2 op het Marina Bay-stratencircuit, terwijl je ploegmaat relatief comfortabel Q3 bereikt, helpt natuurlijk ook niet mee. Tsunoda heeft bijna het dubbele aantal punten binnengesleept tot nu toe dit seizoen.

Hopen op safety car

Ricciardo liep na Q1 met een glimlach rond in de mediapen. "Het is een nep glimlach", gaf hij eerlijk toe tegenover de BBC. Op de vraag of dit zijn laatste kwalificatie ooit was, antwoordde hij alsof hij de bui al zag hangen: "We gaan het zien."

De man uit Perth kon op de vrijdag goed meekomen met P7 in de eerste vrije training en P6 in de tweede sessie. "We hebben echt niet veel veranderd", legde hij over de auto uit tegenover de aanwezige media na de kwalificatie in Singapore. "We zaten er gisteren goed bij, dus we waren daar behoorlijk optimistisch over. De mediumcompound voelde vanmorgen prima en het voelde alsof we de goede pace van gisteren konden voortzetten, maar zodra ik op de softs stond, was ik helemaal nergens. We hebben vervolgens de afstelling verfijnd voor de kwalificatie en we dachten dat het goed zou uitpakken, maar ik was wederom niet comfortabel op de softs."

A strong showing from Yuki in Quali 👊



DR will start tomorrow’s GP in P16 🇸🇬#VCARB #SingaporeGP pic.twitter.com/NF2bhaWBjg — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 21, 2024

"Het was ellendig, aangezien we er gisteren goed bij zaten en dit hadden we echt niet verwacht", vervolgde Ricciardo. "Ik heb geen grote fouten gemaakt, maar toen ik over de streep kwam, wist ik dat het niet snel was. Het voelde gewoon niet goed." Hij geeft toe dat stranden in Q1 extra veel pijn deed door de geruchten rondom zijn VCARB-stoeltje. "Natuurlijk zou het fijn zijn geweest om een statement te kunnen maken." Ricciardo hoopt op een neutralisatie die in zijn voordeel gaat werken om kans te maken op punten. "Hopelijk krijgen we een goed getimede safety car. Breng [Nelson] Piquet terug en laten we dat waarmaken!", grapte hij over het Crashgate-schandaal.

