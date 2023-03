'Mercedes dreigt Alonso sterkste motor te geven', 'denkt aan W14B' | GPFans Recap

Lars Leeftink

Donderdag 9 maart 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat de zoon van FIA-president Mohammed Ben Sulayem is overleden, werd het bekend dat Mercedes een W14B lijkt te overwegen, liet Michael Bleekemolen weten dat hij Lewis Hamilton niet voor Red Bull Racing ziet rijden en gaf Christian Horner toe dat hij Pierre Gasly en Alexander Albon te vroeg naar Red Bull heeft gepromoveerd. Dit is de GPFans Recap van 9 maart.

'Mercedes overweegt introductie 'W14B' na dreigend bericht vanuit hoofdkantoor'

Het Formule 1-team van Mercedes overweegt daadwerkelijk haar W14 in de prullenbak te gooien, nu de auto compleet door het ijs zakte tijdens de testdagen en de eerste Grand Prix in Bahrein. Men zou spoedig haar 'W14B' willen introduceren, ook omdat er nu dreigende berichten komen vanuit het hoofdkantoor. Meer lezen? Klik hier!

'Hoofdkantoor Mercedes overweegt sterkste motoren aan Aston Martin te geven'

Het Formule 1-team van Mercedes heeft een bijzonder vervelend bericht ontvangen vanuit het hoofdkantoor. Als de Zilverpijlen het tij niet binnen twee races enigszins weten te keren, zal het hoofdkantoor haar pijlen richten op Aston Martin. Het klantenteam zou dan de beste motoren krijgen in plaats van het fabrieksteam. Dit meldt het Spaanse The Objective. Meer lezen? Klik hier!

Horner realiseert zich nu dat Gasly en Albon te vroeg promotie kregen: "Dat was oneerlijk"

Sergio Pérez heeft Christian Horner aan het denken gezet. De teambaas van Red Bull Racing realiseert zich nu dat de promoties van Pierre Gasly en Alexander Albon van Toro Rosso, dat we nu kennen als AlphaTauri, naar de Oostenrijkse renstal te vroeg kwamen. Meer lezen? Klik hier!

Zoon van FIA-president Mohammed Ben Sulayem overleden

Saif Muhammad Bin Salim Al-Falasi, de zoon van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, is op woensdag overleden. Verschillende Arabische media maakten eerder melding van het overlijden van Bin Salim Al-Falasi en inmiddels is het nieuws ook door de FIA bevestigd. Meer lezen? Klik hier!

Bleekemolen over mogelijke Mercedes-exit Hamilton: "Red Bull zit niet op hem te wachten"

Lewis Hamilton en Mercedes hebben een draak van een eerste race van het seizoen beleefd en automatisch rakelt dat weer de nodige vraagtekens rondom zijn toekomst op. Michael Bleekemolen denkt dat de zevenvoudig wereldkampioen het lastig gaat krijgen, maar door zijn passie voor racen én de roem voorlopig nog geen afscheid wil nemen. Meer lezen? Klik hier!

Christijan Albers over dominantie van Verstappen: "Ik vind er geen fluit aan"

Max Verstappen won afgelopen zondag op dominante wijze de Grand Prix van Bahrein. Niemand kon de Nederlander echt bijhouden in de seizoensopener. Mercedes-coureur George Russell liet eerder weten dat hij verwacht dat Red Bull iedere race zal winnen. Christijan Albers deelt de mening van de Brit. Meer lezen? Klik hier!