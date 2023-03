Vincent Bruins

Donderdag 9 maart 2023 13:59 - Laatste update: 14:32

Max Verstappen won afgelopen zondag op dominante wijze de Grand Prix van Bahrein. Niemand kon de Nederlander echt bijhouden in de seizoensopener. Mercedes-coureur George Russell liet eerder weten dat hij verwacht dat Red Bull iedere race zal winnen. Christijan Albers deelt de mening van de Brit.

Albers reed zelf in de Formule 1 van 2005 tot en met 2007. De Brabander had veel succes met Mercedes in de DTM en maakte daarna de overstap naar het Minardi F1-team. In de laatste anderhalf jaar van zijn carrière kwam hij uit voor Midland en Spyker. De laatste helft van 2014 bracht hij door als teambaas van Caterham. Tegenwoordig is hij analist bij Viaplay en zien we hem vaak op tv naast onder andere Giedo van der Garde en Tom Coronel.

Russell heeft gelijk

"Ik denk dat ik hem gelijk moet geven dat ze heel veel races gaan winnen," zo vertelde Albers in de Telegraaf Formule 1-podcast, refererend naar Russell. "Er zullen altijd nog wel races komen waar ze het iets minder voor elkaar hebben, bijvoorbeeld in Mexico of Brazilië. Daar zullen de auto's die wat meer downforce hebben - waar ze een nadeel hebben op circuits in Europa - toch op een beter niveau komen, doordat ze iets beter presteren in de ijle lucht. Daar zouden mogelijkheden kunnen zijn dat andere teams winnen, maar ja, Red Bull ziet er super sterk uit, dat is eigenlijk ook wel schrikbarend."

Geen fluit aan

"Ik moet het eerlijk zeggen. Ik vind er dan ook geen fluit aan," legde de tv-analist verder uit. "Je moet eigenlijk Max in een auto hebben die net het tweede team is, zoals twee jaar geleden toen Lewis Hamilton zo hard liep op het rechte stuk, en dan zie je dat gevecht van Max, dat hij gewoon alles eruit haalt. Het moet ook vermoeiend zijn voor zo'n coureur om sneller te moeten zijn dan theoretisch mogelijk is. Dat vond ik zo mooi aan dat gevecht. Als je nu gaat kijken, zelfs een Pérez die normaliter vijf, zes, zeven tienden aan zijn fiets krijgt van Max, dan zie je dat het bij deze eerste race veel dichterbij elkaar zit."