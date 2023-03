Vincent Bruins

Sergio Pérez heeft Christian Horner aan het denken gezet. De teambaas van Red Bull Racing realiseert zich nu dat de promoties van Pierre Gasly en Alexander Albon van Toro Rosso, dat we nu kennen als AlphaTauri, naar de Oostenrijkse renstal te vroeg kwamen.

Gasly maakte de stap naar Red Bull in 2019, toen Daniel Ricciardo was vertrokken richting Renault. Terwijl Verstappen twee keer won en vijfmaal op het podium kwam in de eerste twaalf Grands Prix van dat seizoen, kwam de Fransman slechts tweemaal in de top vijf terecht. Hij werd vanaf de race op Spa-Francorchamps vervangen door Albon. De Thai scoorde minder dan de helft van de punten van Verstappen in 2020 en wist niet in de top twee te finishen.

Oneerlijk tegenover de vorige twee

"De voornaamste reden dat we Checo hebben aangenomen is vanwege zijn ervaring," legde Horner uit tegenover RaceFans. "Het is misschien een beetje oneerlijk geweest tegenover de vorige twee jongens om ze zo snel naar ons toe te halen. Ik denk dat Checo met al zijn ervaring... Hij heeft een aantal flink ongunstige momenten overleefd in zijn carrière tot nu toe. Hij is op elk vlak erg goed, hij kan geweldig samenwerken, hij heeft een goede blik op de ontwikkeling van de auto en hij is heel gemakkelijk in de omgang. Dat zijn de redenen dat we hem hebben aangenomen en hij voldoet aan alles."

Belangrijke rol bij winnen kampioenschap

"Vorig jaar won hij twee Grands Prix. Het jaar ervoor won hij een Grand Prix [met Racing Point]," vertelde de Brit verder. "Hij speelde een belangrijke rol bij het winnen van het wereldkampioenschap bij de constructeurs. En ik denk dat het moeilijk voor hem is om Max Verstappen als teamgenoot te hebben. Hij legt momenteel de lat erg hoog in F1, maar Checo is volwassen genoeg om ermee om te gaan. Hij wil duidelijk blijven verbeteren. En natuurlijk gaat het niet om één race, maar om alle 23. Dat wordt cruciaal voor hem. Het gaat niet alleen om Max. We moeten de Ferrari's, de Mercedessen en de Aston Martins niet onderschatten."