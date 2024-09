Met nog twee beschikbare zitjes voor het Formule 1-seizoen van 2025, waarvan er één binnen de Red Bull-familie valt, lijkt Mick Schumacher af te stevenen op opnieuw een jaar langs de zijlijn. Is het terecht dat de Duitser overgeslagen blijft worden?

Mick Schumacher verreed tussen 2021 en 2022 twee seizoenen in de Formule 1 bij het team van Haas, waarna zijn contract niet werd verlengd en naast een zitje bij een ander team greep voor 2023. De 25-jarige Duitser schreef in die twee jaar meerdere auto's af, maar kijkend naar de zeer teleurstellende performance van Haas in die seizoenen, liet Schumacher ook met enige regelmatig indrukwekkende dingen zien. De zoon van legende Michael Schumacher is sindsdien actief als reservecoureur voor het team van Mercedes en daarnaast komt hij uit in het WEC namens Alpine. Hij houdt er dus meerdere lijntjes in de Formule 1-paddock op na, maar het begint een trend te worden dat Schumacher wordt overgeslagen door de teams.

Alpine kiest voor Doohan

De naam van Schumacher wordt regelmatig gehad als kanshebber bij een Formule 1-team. Met zijn ervaring is hij immers voor veel renstallen sowieso al een interessante kandidaat, en velen zijn van mening dat hij in zijn twee seizoenen bij Haas niet de kans heeft gekregen om zijn volledige potentie te laten zien. Waar hij regelmatig wordt genoemd, trekt hij echter net zo regelmatig uiteindelijk aan het kortste eind. Zo overwoog Alpine om Schumacher in de auto te zetten als vervanger van Esteban Ocon, maar de Franse formatie ging uiteindelijk voor hun eigen junior, Jack Doohan. Iets wat Schumacher via social media moest vernemen.

Williams vindt Schumacher "niet bijzonder"

Na het plotselinge ontslag van Logan Sargeant bij Williams na de Grand Prix van Zandvoort, was Schumacher opnieuw een kanshebber. De Britse renstal zocht een coureur om het restant van het seizoen af te werken. Mercedes-teambaas Toto Wolff schoof direct Schumacher naar voren, maar teambaas James Vowles bedankte. In de media liet hij weten dat Schumacher "niet bijzonder is", waarna Formule 2-coureur Franco Colapinto werd aangekondigd als nieuwe tijdelijke teammaat van Alexander Albon. Vowles nuanceerde zijn uitspraken vervolgens door te zeggen dat hij met "bijzonder" coureurs als Ayrton Senna en Lewis Hamilton bedoelde, maar de boodschap werd opnieuw pijnlijk duidelijk.

Audi lijkt te gaan voor Formule 2-coureur

Voor volgend seizoen zijn er nog twee zitjes beschikbaar, maar aangezien één van deze twee binnen de Red Bull-familie valt, is eigenlijk alleen Kick Sauber nog een optie voor Schumacher in 2025. Ondanks dat Sauber vanaf 2025 overgenomen wordt door het Duitse Audi en de naam Schumacher bij een Duits Formule 1-team goed zou staan, lijkt hij echter niet overwogen te worden. Valtteri Bottas zegt naar eigen zeggen goede gesprekken te voeren over zijn toekomst, maar in de media wordt steeds vaker gezegd dat Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto gepromoveerd gaat worden, terwijl ook Colapinto naam voor zichzelf aan het maken is. Schumacher lijkt dus af te stevenen op opnieuw een jaar langs de zijlijn.

