Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is opgekomen voor Mick Schumacher. De Duitser was een optie voor Williams, maar teambaas James Vowles vond hem 'niet bijzonder' en maakte een andere keuze. Wolff is van mening dat de uitspraken van Vowles niet kloppen en tevens niet handig zijn.

Williams was op zoek naar iemand die voor de rest van 2024 Logan Sargeant kon vervangen, die teleurstelde dit seizoen. Het werd uiteindelijk Franco Colapinto en niet Liam Lawson over Mick Schumacher. Over de laatstgenoemde stelde Vowles: "We moeten hier eerlijk over zijn. Mick is niet bijzonder, hij zou gewoon goed zijn geweest. Ik denk dat hij veel meer ervaring zou meebrengen dan Franco. Maar dit is waar ik in geloof, waar Williams in gelooft, en wat de kernwaarden van Williams zijn. Williams heeft altijd geïnvesteerd in nieuwe generaties coureurs en jong talent, en waar ik het steeds over heb gehad, is de investering in de toekomst van Williams. En de toekomst van Williams ligt niet in het investeren in het verleden."

Wolff over uitspraken Vowles

Wolff zegt in gesprek met Sky Sports F1 dat hij het niet eens is met Vowles en zijn uitspraken anders had kunnen formuleren. “Ik ken James natuurlijk al vele jaren, hij is een strateeg. Soms zegt hij dingen te rechtlijnig. Dat was een uitspraak die hij achterwege had kunnen laten. Mick heeft alles gewonnen wat er te winnen valt, van F4, F3 en F2, en opereerde daarna natuurlijk in een omgeving met Gunther [Steiner], die keihard is en dat was misschien niet wat hij nodig had om zich als coureur te ontwikkelen. Daarom verdiende hij de kans. Als je hem die niet geeft, moet je er geen commentaar op geven, dan moet je iedereen laten leven. Dat is mijn mening.”

