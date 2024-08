Sergio Pérez is gefrustreerd over het feit dat hij met Red Bull Racing weer achter de feiten aanloopt na de vrijdag van de F1 Grand Prix van Italië. De Mexicaan kende problemen die voor Red Bull hardnekkig bleken te zijn.

Pérez kende geen gelukkige vrijdag in Monza. De Mexicaan eindigde op P9 tijdens VT1, een sessie die door Max Verstappen op P1 werd afgesloten. Hij was 0.635 seconden langzamer dan de Nederlander. Tijdens VT2 stond Pérez lang in de pitstraat omdat er een probleem met zijn versnellingsbak was ontstaan na de eerste training. Daardoor verloor hij ongeveer de helft van VT2. De Mexicaan sloot af op P15.

Pérez baalt van problemen Red Bull en versnellingsbak

In gesprek met Formula1.com zegt Pérez dat hij veel tijd heeft verloren door problemen met zijn versnellingsbak, die vervolgens van VT1 naar VT2 werd verwisseld door Red Bull. "We lopen een beetje achter de feiten aan. De sessie verliep gewoon niet echt goed. We hadden allerlei problemen, ondanks alles snel in elkaar gezet was. We hadden dus een paar mechanische problemen. We moeten dus afwachten, om te zien hoe de auto het doet, voordat we echt de boel kunnen verbeteren. Aangezien het een mechanisch probleem was, denk ik dat het vrij eenvoudig zal zijn om dat op te lossen, maar het zal dus niet zo eenvoudig worden als we gehoopt hadden."

Pérez ziet dezelfde problemen RB20 terug in Monza

Pérez is tevens van mening dat de problemen die er al waren, ook in Monza weer aanwezig zijn. "De problemen zijn er nog steeds. We vechten nog steeds. We proberen er het beste van te maken, en hopelijk kunnen we op zaterdag een goede stap vooruit zetten, vooral over één ronde, en kunnen we daarna in de race meevechten." De Mexicaan sluit wel af met iets positiefs: de long runs. "Het positieve is waarschijnlijk wel de long run. Dat zag er wel wat veelbelovender uit, maar we zijn nog nergens met de afstelling. De balans verandert bocht per bocht, omdat we een paar problemen tijdens de sessie hadden."

