Mick Schumacher stond tot voor kort op het lijstje met kandidaten voor een zitje bij het Formule 1-team van Alpine in 2025, maar de Duitser ontdekte op vrij ongebruikelijke wijze dat hij achter het net had gevist.

Het Formule 1-team van Alpine maakte eerder dit seizoen bekend dat het contract van Esteban Ocon - dat loopt tot eind 2024 - niet meer verlengd zou worden. De Fransman tekende niet veel later een contract bij Haas, terwijl Alpine verschillende kandidaten op haar lijstje had staan om vanaf volgend seizoen plaats te nemen naast Pierre Gasly. Mick Schumacher, WEC-coureur voor Alpine en Jack Doohan, juniorcoureur van Alpine, waren de grootste kanshebbers. Zij verreden op dezelfde dag een test voor de Franse fabrieksformatie, wat door velen werd gezien als een shootout tussen de beide rijders.

'Teleurstellend en stijlloos'

Afgelopen weekend in Zandvoort bracht Alpine het nieuws naar buiten dat Doohan bij het team heeft getekend voor vanaf 2025. Opmerkelijk genoeg werd Schumacher hier niet persoonlijk van op de hoogte gebracht: "Via Instagram", vertelt hij tegenover Sky Germany, als hij de vraag krijgt hoe hij het nieuws te horen kreeg. "Echt waar." Ralf Schumacher, de oom van Mick, was ook aanwezig en stak zijn mening niet onder stoelen of banken: "Dit is op zijn zachtst gezegd teleurstellend en stijlloos. Het is duidelijk dat hij [Flavio Briatore] wat van zijn klasse is verloren. Het was netjes geweest als hij Mick even had gebeld om te zeggen 'je bent niet goed genoeg' of 'we geven de voorkeur aan onze juniorcoureur.'"

Kanshebber bij Williams en Sauber?

Schumacher mag echter nog even blijven hopen op zijn gedroomde rentree in de Formule 1. De zoon van Michael Schumacher wordt samen met Liam Lawson genoemd als mogelijke directe vervangers van Logan Sargeant, die na zijn crash in Zandvoort zijn krediet bij Williams-teambaas James Vowles definitief opgemaakt zou hebben. Williams beschikt echter al over een volledige line-up voor 2025, dus die klus zou tijdelijk zijn. De 25-jarige coureur voert naar eigen zeggen echter ook gesprekken met Sauber, waar nog een coureur wordt gezocht om volgend seizoen naast Nico Hülkenberg te plaatsen.

