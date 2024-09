Lewis Hamilton moest tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan genoegen nemen met de negende positie. Verkeerd gebouwde componenten en de 'ergste balans ooit' maakte het een enorme uitdaging om punten te scoren met de Mercedes, zo legde de coureur, die in 2025 naar Ferrari gaat, na afloop uit.

Hamilton had zich als zevende gekwalificeerd op de straten van Bakoe, maar hij moest vanuit de pitstraat starten, nadat de verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K vervangen waren. In tegenstelling tot Lando Norris, die al in Q1 was gestrand vanwege een gele vlag, kon Hamilton niet in rap tempo door het veld komen. Hij profiteerde van de botsing tussen Yuki Tsunoda en Lance Stroll, voordat hij langzaam maar zeker voorbijging aan de Kick Saubers, de Alpines en Daniel Ricciardo. In de slotfase lukte het Hamilton om ook nog de Haas-bolides in te halen en, dankzij de crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz, werd hij negende tussen rookies Franco Colapinto en Ollie Bearman.

Verkeerd gebouwd

"We hadden een geweldige auto op vrijdag. We maakten de kleinste aanpassingen voor de zaterdag", begon de zevenvoudig wereldkampioen uit tegenover de aanwezige media in de hoofdstad van Azerbeidzjan. "Een van de componenten was echter niet op de juiste manier gebouwd. Daardoor gingen we op zaterdag de verkeerde kant op en daar kwamen we op het eind van de dag pas achter." Vanwege de lange rechte stukken op het Baku City Circuit is vermogen ontzettend belangrijk, en dus besloten ze op zaterdagavond om de motorwissel te doen. "Toen wisten we dat het een lastige dag zou worden."

Raarste manier van rijden

Er bleek op de zondag iets compleet mis te zijn met de wegligging van de W15. "Zie je wat ik moet doen om met deze auto te kunnen rijden?", riep Hamilton boos over de radio richting engineer 'Bono'. De Brit vervolgde na de race: "Het was waarschijnlijk de ergste balans die ik ooit heb gehad. Ik had zoveel grip aan de voorkant en helemaal geen grip aan de achterkant. Hoe ik moest sturen... Zo kan je gewoon niet rijden. Ik moest hard aan het stuur trekken, juist om de tractie aan de voorkant te verliezen, om zo met een glijdende neus door de bocht te gaan. Ik heb nog nooit op zo'n rare manier moeten rijden."

