Oliver Bearman had het tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan onder meer met Lewis Hamilton en Franco Colapinto aan de stok. Bearman veroverde uiteindelijk een puntje, waarbij hij voor de tweede keer dit seizoen in de top tien eindigde.

Tegenover Motorsport.com zegt Bearman dat het leuk was om met Hamilton te racen, waarbij hij duidelijk aangeeft dat hij vertrouwen had in de Brit. "Nou, je weet als je aan de buitenkant gaat dat hij je ruimte laat, wat een fijn gevoel is. Net als in bocht 1 wist ik dat hij me niet in de muur zou rijden, wat bij sommige andere coureurs iets minder zeker is. Dat is een fijn gevoel en het is altijd heel clean, maar moeilijk toen ik tegen hem racete."

Bearman probeerde Colapinto nog bij te halen

Bearman kwam uiteindelijk als tiende over de streep, maar had ook zijn mede-rookie Franco Colapinto in het vizier. “Ik was echt een paar ronden hard aan het pushen om Franco in te halen en mijn banden werden echt heet. Precies op dat moment viel hij [Hamilton] me aan en kon hij me vrij gemakkelijk inhalen. Daarna had ik een paar ronden nodig en haalde ik hem weer in en had ik bijna weer de DRS te pakken. Het is vervelend dat ik hem heb laten inhalen, maar je kunt geen kleine foutjes maken met zo'n man achter je.”

Bearman probeerde het nog bij de herstart

Uiteindelijk werd Bearman tiende, voor zijn teamgenoot Nico Hulkenberg. “Het werd weer groen en het lukte me om hem bij Lewis te krijgen. Het was een inhaalactie. Ik vind het jammer voor hem. Hij had een probleem om de positie ook aan Franco te verliezen, maar ik ben blij dat ik het punt pak. Het was een zware race. Ik zat tot het einde niet in de punten vanwege de crash voorin. De auto was echt snel en om eerlijk te zijn was ik ook echt snel, ik verloor alleen veel tijd in de eerste stint door niet zo snel te rijden. Ik spaarde de banden te veel en dat was niet echt nodig. Ik nam te veel van de ervaring van FP2 mee naar de race, maar het circuit is zo anders in de race dat je de lange runs van FP2 bijna kunt vergeten en opnieuw kunt beginnen. Dat komt door de ervaring.”

