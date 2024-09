Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelt dat het een teleurstellend weekend is geweest voor zowel Sergio Pérez als Max Verstappen tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Toch heeft de Oostenrijker ook goed nieuws.

Tegenover Viaplay liet Marko merken dat hij vooral baalt van de crash van Pérez, die in de slotfase van de race zijn podiumplek kwijt zou raken door een crash met Carlos Sainz. Toch zag hij ook dat Verstappen veel tijd verloor doordat hij vast bleef zitten achter Lando Norris en Alexander Albon. "Het is een heel teleurstellend resultaat. We kwamen [met Verstappen] vast te zitten achter Albon. Dat hielp de race van Max om zeep, maar hij had ook de snelheid niet, die Checo [Pérez] wel had. We moeten kijken waar het verschil door veroorzaakt werd, maar het wordt wel lastig zo."

Marko heeft goed nieuws voor Verstappen

Daar waar Pérez prima in vorm was tijdens het weekend in Azerbeidzjan, was dit voor Verstappen compleet anders. De Nederlander kon het tempo voorin tijdens de race niet volgen en was ook tijdens de kwalificatie al niet snel. Marko heeft echter goed nieuws voor de Nederlander. "Wij geloven dat we vanaf Austin [Grand Prix van de Verenigde Staten op 20 oktober] een pakket zullen hebben dat ons competitiever moet maken, waarschijnlijk zelfs zeer competitief." De Nederlander zal dus wel nog even geduld moeten hebben.

Marko ziet Verstappen schade beperken

Waar Verstappen het dus niet naar zijn zin had in Azerbeidzjan, eindigde hij wel op P5. Lando Norris, zijn grootste concurrent, kende een dramatische kwalificatie en reed tijdens de race nog wel langs Verstappen voor P4. Hij liep echter maar drie punten in, iets wat volgens Marko een prima resultaat is gezien de problemen van Verstappen. "We moeten tot Austin afwachten. We moeten nog kijken wat er in Singapore gaat gebeuren, maar hier verloren we drie punten. Dat is oké."

