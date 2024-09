Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, baalt van de crash van Sergio Pérez in de slotfase van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De Brit wijst vooral naar Carlos Sainz, die op twee manieren Red Bull volgens Horner pijn heeft gedaan.

Pérez was met Sainz en Charles Leclerc aan het strijden om P2 achter een weggereden Oscar Piastri, die uiteindelijk de race ook won. Pérez leek naar P2 te gaan toen hij een poging deed om Sainz in te halen. Sainz stuurde iets naar links, Pérez iets naar rechts. De twee coureurs raakten elkaar en gingen vervolgens de muur in. Het was einde race voor allebei de coureurs, waardoor zowel Pérez als Sainz een podiumplek en veel punten als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen.

Horner bang voor hoge kosten na crash Pérez

Bij Viaplay gaat Horner in op de crash van Pérez in de slotfase van de race. "Als ik de herhalingen bekijk, ziet het voor mij uit alsof Carlos Sainz naar links zwenkt op de baan. Dat heeft een enorme hoeveelheid schade veroorzaakt, en een heel groot ongeluk. Daarnaast kostte het ons ook punten. Die punten zijn cruciaal voor Checo [Pérez] en voor het kampioenschap bij de constructeurs. Het is heel teleurstellend."

Horner stelt dat crash twee keer pijn doet

Volgens Horner is de crash van Pérez in de slotfase van de race op twee manieren erg teleurstellend voor Red Bull. "Checo had deze race kunnen winnen. Hij had wat pech met Alexander Albon, daar verloor hij veel tijd achter. Daarna hield Lando Norris hem ook op, anders had hij een undercut gekregen op Oscar Piastri. Dan had hij de race gewonnen. Dat gebeurde niet, en helaas drukte Sainz hem in de muur." Over de race van Max Verstappen, die vijfde werd, was Horner kort. Ook hij constateerde dat de Nederlander het lastiger had dan zijn teamgenoot. "We moeten bekijken wat de verschillen qua afstellingen precies waren."

