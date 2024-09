In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag won Oscar Piastri op knappe wijze de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, bleek de FIA druk bezig te zijn met incidenten waar zes coureurs in totaal bij betrokken waren, waren de meningen bij de fans verdeeld over de crash tijdens de slotfase van de race en kwam de FIA met een regel om te voorkomen dat er een bepaald team meteen dominant is vanaf het begin van het nieuwe tijdperk in 2026. Dit is de GPFans Recap van 15 september.

Piastri slaat toe in Azerbeidzjan, Perez en Sainz crashen in slotfase

Oscar Piastri heeft zondag de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven door Charles Leclerc en George Russell voor te blijven. Lando Norris kwam vanuit het achterveld om P4 te veroveren, voor Max Verstappen. Voor Sergio Perez en Carlos Sainz, die aan het strijden waren voor podiumplekken, eindigde de race in de slotfase door een crash. Lees hier de samenvatting van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan.

FIA wil 2014-scenario en Mercedes-dominantie voorkomen en komt met maatregel voor 2026

in 2014 begon een nieuw tijdperk in de Formule 1 door de hybride power units en het duurde jaren voordat de andere motorleveranciers eindelijk Mercedes konden bijbenen. De FIA wil zo'n scenario voorkomen in 2026 en komt met nieuwe maatregelen om iedereen een kans te geven goed aan het nieuwe tijdperk te beginnen. Meer lezen over hoe de FIA wil voorkomen dat een bepaald team in 2026 een grote voorsprong heeft? Klik hier!

Wisselende reacties op crash Sainz en Pérez: "Schors hem voor een jaar!"

Sergio Pérez en Carlos Sainz maakten een harde klapper mee in de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de voorlaatste ronde waren de twee verwikkeld in een gevecht voor de derde plaats, waarna ze contact maakten en samen op het rechte stuk zijwaarts de muur inklapten. Het duo moet zich melden bij de wedstrijdleiding om uit te maken wie er schuld heeft. Op het internet zijn de meningen in ieder geval enorm verdeeld. Meer lezen over wat de fans vonden van de crash van Pérez en Sainz? Klik hier!

FIA velt oordeel over zware crash Pérez en Sainz in slotfase GP Azerbeidzjan

Sergio Pérez kon zich eindelijk mengen in de strijd om de overwinning, maar de finish zou hij niet bereiken in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij ging hard de betonnen muur in samen met Carlos Sainz en zag een kans op het podium in rook opgaan. bDe FIA heeft nu haar oordeel geveld over het incident. Meer lezen over wat de uitspraak was van de FIA? Klik hier!

Verstappen komt met tik op de vingers weg bij de stewards na VSC-incident

Naast Sergio Pérez en Carlos Sainz vanwege de crash, moesten vier andere coureurs zich melden bij de wedstrijdleiding na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Eén daarvan was Max Verstappen. Het ging om een vergrijp na het vallen van de finishvlag. Meer lezen over wat de FIA te zeggen had over het incident waar Verstappen en drie andere coureurs bij betrokken waren? Klik hier!

