Oscar Piastri heeft de zenuwslopende Grand Prix van Azerbeidzjan, die eindigde met een gigantische crash tussen Sergio Pérez en Carlos Sainz, weten te winnen. Charles Leclerc finishte als tweede, terwijl George Russell door de crash onverwachts ook op het podium mocht plaatsnemen. Verstappen kende een teleurstellende race en eindigde als vijfde, áchter Lando Norris.

Leclerc begon in de straten van Bakoe vanaf pole en kwam goed van z'n plek. De Ferrari behield de eerste positie en wist een klein gaatje te trekken ten opzichte van Piastri. Verstappen en Pérez hadden ook beide een goede start. Ze kropen op naar de respectievelijk vijfde en derde positie. Een minder goed begin was er voor Stroll, die te maken kreeg met een lekke band en noodgedwongen naar binnen moest. Die lekke band liep hij op in een touché met Tsunoda, die daardoor ook wat schade opliep. Norris, die vanaf plek vijftien moest beginnen na een dramatische kwalificatie, wist in de eerste paar ronden al op te kruipen richting de top tien.

Verstappen geeft startschot voor pitstops topteams

Verstappen was van de topcoureurs de eerste die naar binnen ging voor een pitstop. Hij wisselde in ronde 13 zijn medium band in voor de harde variant en kwam als nummer tien weer terug de baan op. Ricciardo, die voor de neus van de Red Bull zat, was echter de moeilijkste niet en liet Verstappen op het rechte stuk vrij gemakkelijk voorbijgaan. Vervolgens volgden ook de andere toppers met een pitstop. Het resulteerde in een strategisch spel. Op datzelfde moment viel ook Tsunoda uit. De schade die hij opliep in de beginfase had te veel impact op zijn performance, waarna zijn team besloot hem terug te trekken uit de wedstrijd.

Piastri vecht om de leiding, Norris focust zich op Verstappen

In ronde 20 wist Piastri weer de aansluiting te vinden bij Leclerc en kon hij een serieuze aanval plaatsen. De Australiër ging er voorbij op het rechte stuk en werd daarbij geholpen door de DRS. Hij nam zodoende de leiding in de wedstrijd over. Vanaf dat moment sloot ook Pérez bij deze twee heren aan en dit resulteerde in een rondenlang gevecht om de leiding. De aansluiting vond Verstappen ook bij Norris, waarbij laatstgenoemde nog op oude banden reed. Toch lukte het de Nederlander niet om de McLaren te passeren, mede ook omdat Norris nog DRS kon krijgen bij Albon die voor zijn neus zat op plek vijf.

Russell steekt Verstappen voorbij, Norris opent de jacht

Dit zorgde er voor dat Russell de aansluiting kon vinden bij Verstappen en de regerend wereldkampioen begon dan ook te klagen over de boordradio. Verstappen liet weten niet goed te kunnen remmen, geen grip te hebben en rond te stuiteren op het circuit. Russell kon hem dan ook passeren met behulp van zijn DRS. Verstappen zakte daardoor naar de zevende positie. Hij won echter weer een plekje toen Norris in ronde 38 zijn eerste pitstop maakte. De Brit viel terug tot plek zeven en moest vijftien seconden gaan goedmaken op Verstappen.

Norris verslaat Verstappen, enorme crash Sainz en Pérez

In de slotfase bleef het spannend tussen Verstappen en Norris, maar ook tussen Piastri en Leclerc, die vochten om de overwinning in Azerbeidzjan. Norris kwam met rasse schreden dichter bij Verstappen, terwijl Piastri alles in het werk stelde om Leclerc, maar ook Pérez, van zich af te houden. Uiteindelijk slaagde Norris erin Verstappen met veel overmacht te passeren. In de tussentijd viel Stroll nog uit met een remprobleem. Daar kwamen nog twee uitvallers bij toen Pérez en Sainz in de absolute slotfase hard crashten. De twee kregen het met elkaar aan de stok nadat ze, samen met Leclerc, vochten voor de tweede plaats. Het eindigde in mineur voor de Mexicaan en Spanjaard.

Piastri wint, Verstappen verliest van Norris in Azerbeidzjan

Piastri kwam uiteindelijk, achter de safety car, als winnaar over de streep in Bakoe. Leclerc finishte als tweede, gevolgd door een verrassend podium voor Russell. Norris eindigde knap als vierde en vóór Verstappen, waardoor hij wederom ietsje inloopt op de Nederlander in de WK-stand. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Verstappen, Alonso, Albon, Colapinto, Hamilton en Bearman.

