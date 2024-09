Kevin Magnussen moet aankomend raceweekend in Azerbeidzjan aan zich voorbij laten gaan. Oliver Bearman zal daarom zijn tweede Grand Prix-weekend ingaan en hoewel George Russell vindt dat de straf in Monza misschien wat streng was, vindt de Mercedes-coureur dat Magnussen eerder in het jaar misschien wel te licht is gestraft.

Magnussen was in Monza aan het knokken met Pierre Gasly. Daarbij raakte het duo elkaar licht, maar konden beide mannen hun weg vervolgen. Magnussen werd door de wedstrijdleiding niet alleen door middel van de tijdstraf benadeeld, ook werden er twee strafpunten uitgedeeld. Daardoor had de Deen de maximale twaalf strafpunten bereikt en zal hij één wedstrijd langs de kant moeten staan.

'Magnussen gespaard in eerdere races'

Russell is in gesprek met de internationale media, waaronder PlanetF1, van mening dat Magnussen had kunnen weten, wat hem te wachten stond: "Ik bedoel, het is een gesprek dat al meerdere keren is gevoerd in voorgaande jaren, omdat coureurs vaak op het randje hebben gereden. Er is al 12 jaar niemand geschorst. Dus je zou kunnen zeggen: waren de strafpunten eigenlijk wel streng genoeg?"

Voorbeeldfunctie

Wel is hij het met Magnussen eens dat er in Monza misschien wel te hard is gestraft: "Natuurlijk leken zijn strafpunten van Monza een beetje streng, maar je zou ook kunnen beargumenteren dat sommige van de andere incidenten misschien niet streng genoeg zijn aangepak." Daarbij wijst Russell naar het voorbeeldfunctie van de Formule 1-coureurs. "Ik denk ook dat we een precedent moeten scheppen voor de junior series", aldus Russell.

