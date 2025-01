Kevin Magnussen is voor de tweede keer in zijn loopbaan buiten de boot gevallen in de Formule 1, maar dit maal lijkt het definitief het einde te zijn in de sport voor de Deen. Magnussen heeft inmiddels een nieuwe werkgever gevonden in BMW, en zal net als zijn vader deel gaan nemen in lange afstandsraces. Zijn eerste race is dit weekend, bij de 24 Uur van Daytona.

K-Mag maakte zijn Formule 1-debuut in 2014 bij McLaren, en stond in zijn allereerste Grand Prix in Melbourne meteen op het podium. Het bleek ook de enige keer te worden dat de Deen ooit op het podium ging staan in zijn carrière, al pakte hij wel - door uitzonderlijke omstandigheden - een pole position in 2022 bij Haas in Brazilië. Via McLaren en Renault kwam Magnussen terecht bij Haas in 2017, het tweede seizoen van de Amerikaanse ploeg in de sport. De Deen werd hier voor vier seizoenen aangehouden, maar zowel hij als teamgenoot Romain Grosjean werden vervangen aan het einde van 2020. Nikita Mazepin en Mick Schumacher, beiden rookies, werden aangetrokken, maar Haas ging zowel op het circuit als erbuiten door een lastige periode. Mazepin werd in een haverklap ontslagen aan het begin van 2022 door de connecties van zijn familie, en Magnussen mocht zijn plek weer innemen. Hier bleef de Deen tot het einde van 2024 - ook nu heeft Haas er voor gekozen om twee nieuwe coureurs aan te trekken in Ollie Bearman en Esteban Ocon.

Het zit in de familie

Magnussen reed zelf al eerder in IMSA in 2021, toen hij geen Formule 1-stoeltje had, en nu zal hij deel uitmaken van het BMW-fabrieksteam in de WEC en IMSA. Zelf ziet hij dit niet als een stap achteruit van de Formule 1, gezien hij hier kans zal gaan maken op overwinningen en titels, iets wat met Haas in F1 nooit het geval ging zijn. “De hele sfeer is dat coureurs hier zijn uit liefde voor de sport, in plaats van op een missie om de beste ter wereld te worden,” zo legde de 32-jarige coureur uit over zijn nieuwe werkomgeving. “En ik heb tien jaar meegedaan en nooit een kans gehad om te winnen. Al die jaren wist ik dat ik geen kans had om te winnen. Ik ben een racer en ik ben competitief. Ik ben opgegroeid met de wil om de beste te worden. En als je 10 jaar lang weet dat je niet kunt winnen, wordt dat na een tijdje een beetje oud.” Jan Magnussen, de vader van Kevin, was in de jaren '90 actief in de Formule 1 en deed daarna meerdere jaren mee aan de 24 Uur van Le Mans, en in 2021 reden vader en zoon zelfs samen in de LMP2 van de legendarische race. Dit weekend in Daytona zal Kevin het zonder zijn vader moeten doen - zijn teamgenoten in de nummer 24-auto zijn Philipp Eng, Dries Vanthoor en Raffaele Marciello. De Nederlander Robin Frijns rijdt in de andere GTP BMW.

