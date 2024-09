'Verstappen in gesprek met Aston Martin', twee overtredingen na budgetcap-onderzoek | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is daags na de grote aankondiging van Adrian Newey bij het team van Aston Martin en vanzelfsprekend zijn er dus genoeg uitspraken en nieuwtjes rondom de hele overstap van de Brit. Op woensdag blijkt dat men niet alleen uit wil pakken met de komst van de topontwerper, maar ook nog altijd droomt van het tekenen van Max Verstappen. Newey zelf onthult op zijn beurt op welk moment hij besloot geen trek meer te hebben in het werken bij Red Bull. De FIA had op zijn beurt een melding over het onderzoek naar de budgetcap van 2023.

Artikel gaat verder onder video

Newey: "Tijdens dat raceweekend besloot ik te stoppen bij Red Bull"

Adrian Newey, de topontwerper die weggaat bij Red Bull Racing en vanaf 2025 gaat werken voor Aston Martin, heeft inzicht gegeven in wat voor hem het raceweekend was waarna hij besloot dat het tijd was om weg te gaan bij Red Bull. “Ik besloot in april te stoppen bij Red Bull, tijdens het weekend van Suzuka, en toen had ik echt geen idee wat de volgende stap zou zijn", zo vertelt de kersverse Aston Martin-aanwinst onder meer tijdens de persconferentie van zijn nieuwe team. Meer lezen over Adrian Newey's moment waarop hij bij Red Bull wilde vertrekken? Klik hier!

'Na Newey wil Aston Martin weer toeslaan: gesprekken met Verstappen al gaande'

Aston Martin is bezig met het bouwen van een team dat kan strijden om wereldkampioenschappen in F1, iets waar het team tot nu toe onder leiding van Lawrence Stroll nog niet aan toegekomen is. Het doel is echter 2026, met onder meer Honda en Adrian Newey die al zijn aangetrokken. Het team heeft echter ook een coureur op het oog: Max Verstappen. Dit weet Corriere dello Sport te melden. Meer lezen over de geruchten rondom Max Verstappen en Aston Martin? Klik hier!

FIA sluit onderzoek naar budgetcap 2023 af: twee motorleveranciers overtreden regels

De FIA heeft de resultaten gedeeld van het onderzoek dat het heeft gedaan naar elk team en motorleverancier in F1, met als belangrijkste vraag of ze zich aan de budgetcap van 2023 hebben gehouden. Na dit onderzoeken bleek dat er twee overtredingen zijn geweest. Honda en Alpine hebben zich niet aan de regels gehouden en procedurele fouten gemaakt, ondanks dat ze niet over de budgetcap zijn gegaan. De FIA legt het uit in een onderzoek. Meer lezen over het onderzoek van de FIA naar de budgetcap? Klik hier!

Verstappen zat veel in de simulator richting Bakoe: "Dat is onze prioriteit"

Max Verstappen zegt dat hij de laatste week veel in de simulator heeft gezeten om de problemen die Red Bull Racing heeft, richting de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op te lossen en weer eens een race te winnen. ""Ik ben afgelopen week bij het team in de fabriek geweest en heb veel tijd in de simulator doorgebracht in aanloop naar de double header. Monza was een zware race en het is onze prioriteit om onze vorm terug te krijgen", zo begint Verstappen in aanloop naar de race in Bakoe. Meer lezen over Max Verstappen zijn voorbereiding op Bakoe? Klik hier!

Newey haalt uit naar Sky en Britse media: "Verslaggeving is vrij nationalistisch"

Adrian Newey heeft bij Red Bull Racing met fantastische coureurs samengewerkt, al heeft hij het gevoel dat mannen als Sebastian Vettel en Max Verstappen niet de waardering krijgen die ze verdienen. Volgens de Brit ligt hier een belangrijke rol in weggelegd in de Britse media. "Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de Britse media als ik heel eerlijk ben. Sky heeft een hele grote invloed over de hele wereld", zo laat de Britse ontwerper onder meer weten. Meer lezen over Adrian Newey zijn ferme uitspraken? Klik hier!

Gerelateerd