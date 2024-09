De FIA heeft de resultaten gedeeld van het onderzoek dat het heeft gedaan naar elk team en motorleverancier in F1, met als belangrijkste vraag of ze zich aan de budgetcap van 2023 hebben gehouden. Na dit onderzoeken bleek dat er twee overtredingen zijn geweest.

De budgetcap werd in 2021 ingevoerd door de FIA om de teams in de koningsklasse op financieel - en uiteindelijk ook sportief - gebied naar elkaar toe te laten groeien en ongelijkheid te voorkomen. Dat seizoen bleken Williams, Aston Martin en Red Bull Racing zich niet aan de regels omtrent de budgetcap te hebben gehouden, waarbij vooral de straf voor Red Bull zwaar was: minder tijd in de windtunnel voor een jaar en een geldboete. In 2022 bleek iedereen zich aan de budgetcap te hebben gehouden. Nu heeft de FIA, eerder dan de afgelopen twee seizoenen, geopenbaard dat ook in 2023 iedereen zich aan de regels omtrent de budgetcap heeft gehouden. Alle tien de teams zaten dus onder de budgetcap (138.6 miljoen dollar) en gingen hier niet overheen vorig jaar, terwijl er ook geen administratieve fouten zijn gemaakt.

FIA ziet overtreding Alpine en Honda

Wel moet de FIA stellen dat twee motorleveranciers een overtreding hebben begaan. Honda en Alpine hebben zich niet aan de regels gehouden en procedurele fouten gemaakt, ondanks dat ze niet over de budgetcap zijn gegaan. De FIA legt uit: “Zowel Alpine Racing SAS als HRC [Honda] hebben te allen tijde te goeder trouw gehandeld en werken momenteel samen met de CCA om de zaak af te ronden. Gezien de aard van de overtreding, de complexiteit van de nieuwe financiële reglementen voor motorleveranciers en de uitdagingen die gepaard gaan met het eerste jaar van hun implementatie, is het CCA van plan om deze twee motorleveranciers voor te stellen om hun respectieve overtredingen te regelen door middel van een geaccepteerde overtredingsovereenkomst (Accepted Breach Agreement, ABA). Een samenvatting van de ABA's, indien deze door deze twee motorleveranciers worden aanvaard, zal worden gepubliceerd zodra ze zijn afgerond, zoals bepaald in het financieel reglement."

De FIA gaat dus met Alpine en Honda in gesprek over een passende straf, zoals het dat in 2022 ook met Red Bull deed nadat het in 2021 over de budgetcap was gegaan.

The FIA has completed its review of compliance with the 2023 FIA Formula 1 Financial Regulations



