Max Verstappen zegt dat hij de laatste week veel in de simulator heeft gezeten om de problemen die Red Bull Racing heeft, richting de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op te lossen en weer eens een race te winnen.

Voor Verstappen en Red Bull blijkt het seizoen 2024 niet te gaan zoals gehoopt en verwacht werd. De start was goed, maar de laatste zege van Verstappen en Red Bull dateert alweer van 23 juni, toen de Nederlander de Grand Prix van Spanje won. Sindsdien won Mercedes drie races, McLaren twee en Ferrari de Grand Prix van Italië in eigen huis. Het gat met McLaren en Ferrari is inmiddels minder dan dertig punten bij de constructeurs, daar waar het gat voor Verstappen naar Lando Norris nog 62 punten is met acht races te gaan.

Verstappen heeft 'veel tijd in de simulator' doorgebracht

Verstappen heeft inmiddels zes races op rij niet meer gewonnen en heeft, zo weet hij te melden in de preview van Red Bull Racing, er werk van gemaakt om hier in Bakoe komend weekend een einde aan te maken. "Ik ben afgelopen week bij het team in de fabriek geweest en heb veel tijd in de simulator doorgebracht in aanloop naar de double header. Monza was een zware race en het is onze prioriteit om onze vorm terug te krijgen. We willen altijd competitiever zijn en het team heeft hard gewerkt om de problemen die we de afgelopen races met de auto hebben gezien te verbeteren."

Verstappen blikt vooruit op GP Azerbeidzjan

Vervolgens blikt Verstappen vooruit op het raceweekend in Azerbeidzjan, waar hij tot nu toe alleen in 2022 won en in 2021 en 2023 teamgenoot Sergio Pérez zag winnen. Het is een goed circuit gebleken dus voor Red Bull, want eerder won Daniel Ricciardo in 2017 ook al de Grand Prix. "We hebben weer overzeese Grand Prix met deze eerste race in Bakoe. Het is altijd een mooie uitdaging en het is een interessant circuit om op te rijden, omdat het een stratencircuit is met lange rechte stukken. We zijn er dus klaar voor om weer te gaan racen en te zien wat het weekend brengt."

