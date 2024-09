Adrian Newey, de topontwerper die vanaf 1 maart 2025 bij Aston Martin aan de slag gaat, blikt terug op het 'arrogante Red Bull' dat hij aantrof toen hij bij het team begon in 2006.

Newey begon zijn carrière in F1 bij Williams, waar hij van 1991 tot en met 1996 zou werken. Daar maakte hij meteen indruk, want met het team werd hij kampioen bij de coureurs in 1992, 1993 en 1996, terwijl hij tijdens alle seizoenen behalve 1995 kampioen werd met Williams bij de constructeurs. Toen maakte Newey de overstap naar McLaren, waar hij in 1998 alleen het kampioenschap bij de constructeurs won. In 1997 en 1998 werd hij wel met Mika Häkkinen kampioen bij de coureurs met een auto die hij ontwikkeld had. Hij bleef voor McLaren werkzaam tot eind 2005. Vervolgens maakte Newey de overstap naar Red Bull Racing, waar hij tot eind 2024 zou werken. Daar won hij zeven kampioenschappen bij de coureurs (vier door Sebastian Vettel, drie door Max Verstappen) en zes constructeurskampioenschappen. Daar kan dit seizoen nog een kampioenschap bij de coureurs en constructeurs bij gaan komen om afscheid te nemen voordat hij in 2025 naar Aston Martin gaat.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Na Newey wil Aston Martin weer toeslaan: gesprekken met Verstappen al gaande'

Newey zag arrogantie bij Red Bull

In de podcast High Performance zegt Newey dat hij wel schrok van de instelling en werksfeer die er heerste bij het net nieuwe Red Bull toen hij daar begon. "Er was een zekere arrogantie bij Red Bull, zoals die er wel vaker is in de Midlands. Er werd mij verteld dat ik mij moest aanpassen bij Jaguar, zoals het team toen nog heette. Je zou na mijn periode bij Williams en McLaren denken dat ze wel benieuwd waren naar hoe ik naar de dingen keek."

OOK INTERESSANT: Newey: "Tijdens dat raceweekend besloot ik te stoppen bij Red Bull"

Newey zag cultuur na een tijdje veranderen

Newey is vervolgens, samen met het team, aan de slag gegaan om deze cultuur te veranderen. "Het heeft een paar jaar geduurd om die cultuur te veranderen. Ik vond dat er een paar slechte actoren waren, niet al te veel. Mensen ontslaan is wel een grote verantwoordelijkheid. Jammer genoeg moesten we die mensen laten gaan. Vanaf dat moment is die cultuur in één klap veranderd. Mijn meest trotse moment was het ontwerpen van de wagen van 2009. Dat heeft ons op de juiste weg gezet.'

Gerelateerd